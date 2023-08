Sumar veu "insuficient" la sanció de la FIFA i alerta que Jenni Hermoso pateix "extrema vulnerabilitat i desemparament"

Reclama al CSD la "destitució cautelar" de Rubiales



MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha sol·licitat aquest dissabte al Consell Superior d'Esports (CSD) "empara i protecció" per a la jugadora Jennifer Hermoso, ja que "actualment es troba sotmesa a una situació extrema de vulnerabilitat i desemparament".

A més, considera que la sanció de 90 dies aplicada per la FIFA aquest dissabte al president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, "és important, però insuficient".

El partit ha presentat un requeriment aquest dissabte al matí per sol·licitar la resolució de l'expedient de les seves denúncies davant el Consell Superior d'Esports per les actuacions de Rubiales diumenge passat 20 d'agost en la final del mundial de futbol femení.

Aquesta denúncia, presentada pel partit polític el passat 22 d'agost a través de la seu electrònica del CSD, i ampliada un dia després, sol·licita suspendre de manera cautelar el president de la Federació d'acord amb el previst en l'article 62 i 102 de la llei de l'esport.

Per tant, el partit encapçalat per la vicepresidenta segona i ministra en funcions del Ministeri de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, sol·licita la resolució d'aquesta denúncia i la destitució cautelar de Luis Rubiales per part del CSD.