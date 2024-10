Sumar va obrir una investigació sobre les acusacions a les xarxes contra Errejón

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha indicat que va obrir un procés per recaptar informació sobre les acusacions a les xarxes contra el seu portaveu parlamentari, Íñigo Errejón, per comportament inadequat amb les dones i ha informat que aquest matí ha presentat la renúncia, acceptada per unanimitat.

Així ho indica la formació en un comunicat per explicar que, quan va saber d'aquestes denúncies, va activar la investigació i que aquest dijous matí el ja exdiputat ha presentat un comunicat per les xarxes amb la determinació de dimitir de manera "irrevocable".

L'executiva de Sumar s'ha reunit amb caràcter d'urgència i, després d'escoltar les "raons exposades" pel mateix Errejón, ha decidit acceptar per unanimitat la seva renúncia.

"Des de Sumar aspirem a construir una societat justa i una política feminista i això requereix un compromís ferm en tots els àmbits", sentencia la formació.