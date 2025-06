Sumar titlla de "perillós" que el TS processi el fiscal general per "tapar la possible corrupció" de l'entorn d'Ayuso

El líder d'IU diu que obrir-li judici oral revela fins a quin punt "està disposada a arribar la reacció per derrocar el govern"

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha titllat d'inquietant" que el Tribunal Suprem (TS) processi el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz per un presumpte delicte de revelació de secrets comesa contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

De fet, ha deixat anar que l'alt tribunal llança així un "missatge perillós", atès que en obrint-li judici oral al fiscal general el que s'intenta tapar és la possible corrupció de l'entorn de la senyora Díaz Ayuso".

En roda de premsa aquest dilluns a Madrid, ha afegit que processar a García Ortiz per defensar la institució del Ministeri Públic de "mentides i enganys" per part l'entorn de la presidenta madrilenya és "preocupant".

"Així s'envia un missatge molt perillós si el que acaba imputat és la lluita contra el frau i la lluita per la veritat, enfront dels enganys. Dona un missatge d'impunitat en última instància a qui viu de mentir i de degradar les nostres institucions", ha declarat la dirigent de Sumar.

També ha apel·lat al fet que el "dit no impedeixi mirar la lluna" en postil·lar que la "gent no és ximple" i coneix el que és rellevant en aquesta polèmica, en al·lusió als presumptes delictes fiscals que s'atribueixen a la parella d'Ayuso. Per tant, que el Suprem demani processar el fiscal general ha de suscitar preocupació.

Al seu torn, el coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo, ha escrit a X que processar al Fiscal General indica "a què està disposada la reacció per derrocar el govern" i a què està emplaçada l'esquerra "més enllà dels discursos".

El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Ángel Hurtado ha acordat processar el fiscal general de l'Estat basant-se principalment en la filtració del correu electrònic en què l'empresari Alberto González Amador s'oferia a reconèixer delictes per pactar. A més, insisteix a afirmar que va actuar per "indicacions" del Govern central.

La decisió té lloc vuit mesos després que el Suprem assumís la investigació el passat octubre. Al principi, quan l'assumpte estava en mans del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), la causa es va centrar en la nota de premsa que va emetre la Fiscalia el 14 de març del 2024 per detallar l'intercanvi de correus electrònics entre la defensa de González Amador i el fiscal a càrrec de la investigació fiscal, Julián Salto.