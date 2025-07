Sumar subratlla el seu compromís amb els permisos pagats de cures i acusa el PSOE de no mostrar prou voluntat

La legislatura necessita "fer un reset social", assenyala Sumar per posar el focus en el Consell de Ministres de dimarts vinent, amb l'accent en aquesta norma "imprescindible" per a la viabilitat del govern i de la legislatura

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha remarcat aquest dissabte el seu compromís per avançar en la implementació dels permisos retribuïts de cures i ha acusat el PSOE de no mostrar "prou voluntat política" per aconseguir un acord satisfactori.

Fonts de Sumar per a la negociació de permisos han explicat a Europa Press que aquest assumpte és "una promesa de l'acord de coalició, una obligació amb Europa i una urgència social", mentre que han incidit que les negociacions amb la part socialista del Govern central "no avancen com caldria".

Així, aquestes fonts han fet especial èmfasi a complir amb els compromisos del govern de coalició envers el benestar i la conciliació de les famílies espanyoles, punt en què han portat a col·lació el mateix acord de coalició signat entre el PSOE i Sumar l'octubre del 2023.

Segons aquest document, les parts de l'executiu es van instar a estendre el permís de paternitat i maternitat fins a les vint setmanes, incorporant més flexibilitat amb el treball a temps parcial des de la setmana setze, així com a avançar, d'acord amb la legislació europea, en la implementació de permisos retribuïts per a les cures amb l'objectiu de remunerar almenys quatre setmanes per fill del recentment creat permís parental de cures.

Així mateix, l'acord de coalició recull el compromís de donar suport a les famílies monoparentals, majoritàriament compostes per dones, mitjançant el desenvolupament de mesures per reduir la feminització de la pobresa, així com per equiparar en drets a aquestes famílies, especialment en l'àmbit de les cures.

Les fonts de la plataforma de la vice-presidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, han asseverat ser "molt clars" respecte a la "urgència absoluta" de complir amb l'acord i aprovar aquesta norma al Consell de Ministres del dimarts 29 de juliol.

"Hem dit de manera molt clara en aquest últim mes que la legislatura necessita fer un reset social", han apuntat per seguidament afegint que el Govern central "ha de continuar sent una excepció a l'onada reaccionària que recorre el món, transmetre un horitzó clar a la ciutadania i donar sentit a la política millorant les condicions de vida de les famílies treballadores del país".

Per tot això, des de l'organització han advertit que "no hi ha un sol motiu que justifiqui retardar, bloquejar o rebaixar una norma que permetrà que les famílies tinguin més temps per cuidar i per cuidar-se".

"Que aquests permisos s'ampliïn i retribueixin ja, de manera que estiguin a punt per a la tornada a l'escola, per nosaltres és una condició imprescindible per establir la viabilitat d'aquest govern i de la legislatura", han indicat per reforçar encara més aquest advertiment a la part socialista.

Seguint amb aquesta argumentació, han emmarcat que aquest paquet de mesures és al seu torn el "millor missatge" que es pot enviar a la ciutadania progressista a finals de curs polític: "Perquè no s'apagui la llum, aquest govern necessita donar bones notícies a la ciutadania, i no hi ha millor notícia que ampliar drets a les famílies espanyoles", han sostingut.

Des de Sumar han recalcat que no s'aixecaran de la taula fins que l'acord de govern es compleixi i aquesta "conquesta social" tiri endavant: "És l'hora de complir", han reblat.