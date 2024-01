Sumar sospita que Junts vol reforçar el missatge de "donar una coça al cul" als migrants

Aina Vidal defensa que Catalunya tingui més capacitat de gestió però l'amoïna els motius de Junts

MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha manifestat que Catalunya es mereix tenir més competències, també en matèria d'immigració, però l'amoïna les motivacions de Junts per demanar-ho en sospitar que vol competir amb la ultradreta i que cali el missatge de "donar una coça al cul" als migrants.

Així ho ha indicat en unes declaracions a La Sexta, recollides per Europa Press, preguntada per l'anunci dimecres de la formació catalana del pacte amb el PSOE sobre traspàs de competències de migració a la Generalitat.

Per exemple, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha reivindicat aquest dijous que aquest acord permetrà a Catalunya decidir sobre el repartiment de migrants a les comunitats autònomes.

Vidal ha indicat que és partidària de dotar de més competències Catalunya però no amaga que la inquieta les raons per les quals les demana Junts, perquè està convençuda que el seu objectiu és "disputar" el contingent de l'extrema dreta a municipis com Ripoll (Girona), el govern local del qual té un missatge "absolutament racista".

"Estem parlant de drets de ciutadania, de drets humans, de gent que viu al límit i que la rebuda que els hem de donar no té res a veure amb aquesta coça al cul que pretén fer Junts, seguint els pasitos de la ultradreta", ha postil·lat la també dirigent d'En Comú Podem.

Vidal ha defensat que sobre matèria migratòria Catalunya es mereix un debat "molt més assossegat" i abordar les condicions materials del col·lectiu, respectant sempre els seus drets.