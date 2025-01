Sumar retreu al Govern central l'ús de la xarxa social d'Elon Musk malgrat que incompleix la normativa europea

Exigeixen mesures per combatre la desinformació a les xarxes després de la decisió de Meta de retirar la verificació externa

Sumar ha retret al PSOE que els organismes públics continuïn fent servir la xarxa social X del multimilionari Elon Musk per fer comunicacions oficials, malgrat que, segons alerten, "viola reiteradament els preceptes europeus".

Ha estat a través d'una pregunta escrita dirigida al Govern central impulsada pel portaveu de IU al Congrés, Enrique Santiago i el diputat de Sumar Francisco Sierra, a la qual ha tingut accés Europa Press.

Recorden que la xarxa social d'Elon Musk té un expedient de la Comissió Europea obert per incompliment de la Llei de Serveis Digitals (DSA), entre altres coses, per la seva manca de transparència amb la publicitat o per no proporcionar accés a dades públiques als investigadors.

CAL RESPECTAR LA NORMATIVA EUROPEA

Sumar detalla que segons un informe de l'ús d'X a la Legislatura XV, els diputats del PSOE són els que més la fan servir amb més d'1,7 milions de publicacions. Tot i que també posen el focus en el compte oficial del Congrés, l'òrgan rector del qual ara està sota el comandament de la socialista Francina Armengol, la qual, segons diuen, utilitza X com una de les plataformes principals per difondre els seus comunicats.

Per tot això, volen saber, en primer lloc, "quina valoració fa el Govern central del fet que diferents organismes estatals continuïn fent servir una xarxa social que viola reiteradament els preceptes europeus".

També demanen saber quin pla té el Govern central per controlar que s'estigui complint el que disposa la DSA i també com pensen prioritzar i fomentar la difusió d'informació a plataformes digitals que sí que compleixen els principis legals de la Unió Europea.

LA DESINFORMACIÓ DE LES XARXES

Aquesta pregunta no ha estat l'única que han registrat sobre aquesta matèria, ja que tots dos diputats també s'han volgut dirigir a l'executiu per qüestionar-los per la desinformació i les xarxes socials.

En concret, en el seu text, al qual ha tingut accés Europa Press, fan referència a la decisió de l'amo de la xarxa social Meta, Mark Zuckerberg, d'eliminar el programa de verificació de dades de tercers als Estats Units per donar pas a un sistema de notes que delega en els usuaris la qualificació dels missatges com passa a X.

Una decisió que Sumar considera que "obstaculitza greument la lluita contra la desinformació, la qual cosa resulta en una confusió o manipulació de l'opinió pública, a més de convertir aquestes plataformes en el terreny idoni per a la propagació de discursos polaritzats i extremistes".

Així mateix, a països com França han intensificat la seva pressió sobre la Comissió Europea perquè adopti mesures més contundents contra aquestes plataformes, ja que aquests canvis no són compatibles amb la legislació europea.

ELS RECURSOS DE LA CNMC

La normativa europea obliga els estats a crear organismes nacionals d'autorregulació per combatre la desinformació, a Espanya, és la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) l'organisme designat com a coordinador nacional de serveis digitals.

Per això, Sumar vol saber com pretén l'executiu garantir que l'eliminació del programa de verificació de dades de tercers, per part de plataformes com Meta i X, no comprometi l'eficàcia de les polítiques de protecció contra la desinformació europees a Espanya.

Així mateix, demanen que es detallin les estratègies que està implementant el Govern central per garantir l'efectivitat de les normatives europees, com la DSA, en vista de les influències externes que alterin la seva aplicació.

META AL CONGRÉS

En aquest context, el grup plurinacional ha volgut anar un pas més enllà i ha sol·licitat la compareixença a la Comissió d'Economia, Comerç i Transformació Digital del Congrés d'Hélène Verbrugghe, membre de l'equip d'Assumptes Públics de Meta per a Espanya i Portugal, després de la decisió de les seves xarxes socials com Facebook i Instagram de posar fi als Estats Units al seu sistema de verificació de dades.

La petició, cursada per la diputada del grup plurinacional Tesh Sidi i la portaveu parlamentària Verónica Barbero, davant de les informacions d'eliminació d'aquests verificadors amb col·laboració d'entitats externes en aquestes plataformes, l'empresa matriu de les quals és Meta.

"En un moment en què l'avenç de la intel·ligència artificial, especialment la generativa, exigeix una regulació que protegeixi les nostres democràcies de la desinformació, algunes plataformes semblen disposades a retrocedir en aquest desafiament col·lectiu", ha argumentat Sidi.