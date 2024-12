Sumar reivindica canvis en la Constitució per acabar amb el blindatge "anacrònic" a la monarquia

Pisarello denuncia que l'amenaça més gran als preceptes democràtics de la Carta Magna són les "dretes radicalitzades"

MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Sumar i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha defensat la necessitat de canvis en la Constitució per, per exemple, evitar que es "blindi anacrònicament" la monarquia i afermar els drets feministes.

També ha denunciat que els elements més democràtics de la Carta Magna estan amenaçats per les "dretes radicalitzades", ja sigui per l'intent de bloqueig del PP a la seva execució o que directament els neguen com en el cas de Vox, al qual acusa de fer "nostàlgiques apel·lacions a la dictadura franquista".

En unes declaracions als mitjans durant els actes commemoratius de la Constitució al Congrés, Pisarello ha criticat que aquesta dreta no ha dubtat a fer servir "jutges afins" i elements de l'Estat per criminalitzar les gents d'esquerres o, directament, bloquejar normatives amb "majoria parlamentària molt àmplia", com la llei d'amnistia o la d'eutanàsia.

"No volem una Constitució que anacrònicament blindi la monarquia. No volem una Constitució que prioritzi el pagament del deute als creditors externs sobre el benestar de la població", ha sentenciat.

Després, ha advertit que l'amenaça a la democràcia ve de la interiorització a Europa i altres esferes internacionals d'un "discurs reaccionari", amb l'objectiu de generar grans desigualtats.

Al seu torn, ha exigit que es compleixin els elements més garantistes de la Carta Magna, sobretot quant a l'habitatge i els drets socials, que són un be comú i no es poden tractar com "mercaderia".

"Per humanisme republicà i en contraposició amb la crueltat del discurs reaccionari dels Milei de torn, també exigim que s'escoltin les veus del món sencer que estan demanant que es blindin les conquestes del feminisme, les conquestes antiracistas", ha resolt.