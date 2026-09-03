Sumar recrimina a Sánchez que hagi actuat tard a Ceuta i li replica que exonerar el Marroc no és creïble

Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
Sumar ha recriminat al president espanyol, Pedro Sánchez, haver actuat "tard" en la crisi de Ceuta i li ha exigit reubicar els migrants a les comunitats autònomes en comptes de confiar en solucions impossibles com el retorn d'aquestes persones, que el Marroc no ha permès mai.
També ha retret al cap del Govern central que l'entrada massiva a la ciutat autònoma de finals de juliol "no té res a veure amb les màfies" i tot apunta a que el Marroc la va organitzar.
"Defensar una altra hipòtesi no és creïble", han refutat els portaveus adjunts del grup plurinacional, Enrique Santiago i Aina Vidal, respectivament, durant la compareixença del president al Congrés per informar sobre la crisi de Ceuta.
Vidal ha subratllat que tothom ha vist les imatges d'agents marroquins, uniformats o de paisà, encoratjant els migrants a traspassar la frontera i ha etzibat a Sánchez que la "política d'apaivagament" amb Rabat no ha funcionat en retreure-li també el seu gir sobre el Sàhara.
RABAT NO ACCEPTA RETORNS
Per la seva banda, Santiago ha retret al president que no ha dimensionat aquesta emergència humanitària ni les seves "conseqüències polítiques". Per exemple, ha criticat que "esperar" a un retorn voluntari és un error. "el Marroc no ha acceptat cap retorn", ha postil·lat.
També ha recalcat que la via que proposen el PP i Vox de devolucions immediates tampoc no es produirà i "no és una solució. "Estan mentint a Ceuta i a Espanya i el govern ha de deixar de defensar solucions impossibles que enforteixen l'estratègia del PP i Vox d'allargar la crisi", ha resolt després d'acusar les forces de la dreta de "carregar contra el govern" mentre "callen davant els agressors".
Per tant, ha sol·licitat a Sánchez que sigui "valent" i ordeni el trasllat "urgent" dels migrants, atès que hi ha mitjans i capacitats entre les comunitats per atendre'ls, i desongestionar Ceuta.