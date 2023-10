Sumar reclama al PSOE incloure en l'acord de govern el reconeixement incondicional de l'Estat palestí

MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamat al PSOE incloure en el futur acord de govern de coalició el reconeixement de l'Estat palestí per part d'Espanya, de manera incondicional, unilateral i sense esperar un consens previ en el si de la Unió Europea.

Així ho han traslladat el portaveu de la formació, Ernest Urtasun, i la seva homòloga al Congrés, Marta Lois, per exposar el document polític de Sumar sobre el conflicte arran de l'atac terrorista de Hamas i la resposta de l'exèrcit israelià contra la població civil a Gaza, a banda de la proposta de declaració institucional i la proposició no de llei que han presentat a la cambra baixa sobre aquest assumpte.

D'aquesta manera, Urtasun ha desgranat que el 2014 el Congrés ja va aprovar una iniciativa en favor de reconèixer l'Estat de Palestina i ha opinat que, en la situació actual, hauria de ser una de les "primeres mesures" que adopti el futur executiu de coalició.

En aquest sentit, ja han traslladat al PSOE que aquest reconeixement "figuri d'una manera clara i inequívoca" en el pacte de coalició, per la qual cosa insten els socialistes a "fer realitat un deute que tenim els espanyols també amb els palestins".

I és que a Sumar estan convençuts que suposaria una contribució clau per a la pau a la zona i criden a avançar en la línia manifestada pel president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, aquest cap de setmana quan va dir que la solució al conflicte entre Israel i Hamas passa per reconèixer com un estat Palestina, "perquè puguin coexistir en pau i amb seguretat".

Segons fonts coneixedores de la negociació, Sumar ha plantejat reiteradament recollir aquest reconeixement exprés de l'Estat palestí en l'acord de coalició, tot i que el PSOE ara per ara s'ha resistit a incloure'l.

Urtasun ha desgranat que s'han fet diversos pronunciaments a favor de l'Estat palestí però aquest reconeixement no s'ha produït mai en espera d'una posició comuna a la UE.

Així, el portaveu de Sumar ha desgranat que ha arribat el moment que Espanya reconegui l'Estat palestí de manera "unilateral, incondicional i urgent com una contribució essencial a la resolució del conflicte i a la pau".