Sumar rebutja apujar la despesa militar i exigeix al PSOE complir amb la inversió social amb PGE nous o prorrogats

IU insisteix també en la seva crítica a la posició dels socialistes

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha subratllat que mantenen la seva postura contrària a l'augment de la despesa militar i ha reclamat al PSOE que es mantindrà la inversió per avançar en l'agenda social, ja sigui amb uns pressupostos nous o amb comptes públics prorrogats.

També la secretària d'Organització d'IU, Eva García Sempere, ha expressat el seu rebuig a la posició del PSOE sobre inversió en defensa i a qualsevol pla de rearmament que es fomenti des de la UE.

Així ho han explicat totes dues a les seves rodes de premsa aquest dilluns després de les informaciones sobre l'increment de projectes armamentístics que està tancant el Ministeri de Defensa per aconseguir el compromís adquirit amb l'OTAN d'arribar al 2% del PIB en despesa en la matèria.

Prèviament el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, ha insistit en el seu rebuig a incrementar la despesa militar i a entrar en el que suposa una "carrera armamentística desmesurada".

"La nostra posició sobre aquesta matèria és coneguda, l'hem expressat reiteradament en públic (...) Nosaltres no creiem que l'autonomia d'Europa s'aconsegueixi multiplicant la despesa militar en cadascun dels 27 països de la Unió Europea", ha expressat aquest dilluns en unes declaracions als mitjans.

Mentrestant, Hernández ha seguit en aquesta línia per afegir que no defensen cap pla de rearmament i que en el si del Govern central ja han mostrat el seu rebuig, en forma d'objeccions, a les transferències de fons a favor del Ministeri de Defensa.

A part, ha detallat que no cediran "ni una línia" en què es compleixin les inversions en matèria social, hi hagi nous comptes públics o pressupostos prorrogats.

IU: MODEL ALTERNATIU DE SEGURETAT DAVANT DEL CONTEXT BÈL·LIC

Per la seva banda, la dirigent d'IU ha assenyalat que desplegaran un seminari per a la seva militància sobre la posició d'aixecar una alternativa al pla de rearmament de la UE, per molt que ara es vulgui "vestir de lagarterana" fent servir una altra denominació.

En aquest sentit, ha recordat que el Consell Federal abordarà un document en el qual critica la posició del PSOE a favor d'elevar la despesa militar i crida a redoblar la pressió al govern i als carrers.

"Parlem del nostre model d'autonomia estratègica d'Europa, la necessitat d'abordar un nou model multilateral enfront del model actual del context bèl·lic", ha apuntat.