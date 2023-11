Sumar es querella contra el president del CGPJ i els vocals que van aprovar la declaració contra l'amnistia

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha interposat aquest divendres una querella davant el Tribunal Suprem contra el president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, i els vocals conservadors de l'organisme per la seva "inacceptable intromissió" en la funció legislativa del Congrés, en autoritzar i participar en el ple extraordinari que va propiciar la declaració institucional contra la llei d'amnistia.

Concretament, la denúncia del grup parlamentari, a la qual ha tingut accés Europa Press, acusa aquests membres de l'òrgan de govern dels jutges d'incórrer en un presumpte delicte de prevaricació administrativa, que comporta inhabilitació d'exercir un càrrec públic, per promoure una resolució "il·legal", "arbitrària" i que excedeix les competències del CGPJ.

I s'adreça contra els vuit promotors, els vocals Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad i María Ángeles Carmona.

També contra Wenceslao Olea --que hi va votar a favor-- i apunta Guilarte, el president, que va optar per votar en blanc, com a cooperador necessari en permetre la convocatòria d'aquest ple en el qual aquests juristes van presentar la resolució contra la futura llei d'amnistia. És a dir, formulen la querella contra els deu vocals conservadors del CGPJ.

De fet, Sumar atribueix als promotors d'aquesta declaració arrogar-se atribucions que corresponen exclusivament al Tribunal Constitucional, en pronunciar-se sobre una proposició de llei quan el text normatiu ni tan sols existia ni estava registrat.

És més, recrimina en la querella que la seva intenció era enviar a la ciutadania "un missatge apocalíptic que només pot contribuir a més crispació social", i més quan se'l va dotar de caràcter institucional.