Sumar queda per davant de Podem a gairebé totes les comunitats tot i que els morats els superen a Catalunya

Sumar ha quedat en les eleccions europees per davant de Podem a gairebé totes les comunitats autònomes excepte a Catalunya, on els morats superen la coalició abanderada per la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz.

No obstant això, en autonomies clau com Madrid la diferència no implica grans distàncies, atès que Sumar s'ha situat 1,4 punts percentuals per sobre dels morats, i els suports electorals són gairebé idèntics a comunitats com el País Basc o Extremadura.

El balanç general del 9J ha deixat un mal resultat per al conjunt de l'esquerra alternativa al PSOE atès que només ha obtingut un 4,65% del total dels vots emesos (811.545 suports) i tres eurodiputats, una garrotada per a Sumar que ha obert una crisi dins la formació.

D'altra banda, Podem queda per darrere de Sumar però amb unes altres sensacions atès que aconsegueix aguantar amb dos escons, amb el 3,28% dels sufragis emesos diumenge, i resisteix després de la ruptura amb Sumar que els va desplaçar com a força hegemònica d'aquest espai.

CATALUNYA, 'SORPASSO' DE PODEM A SUMAR

Amb tot, a Catalunya els morats han superat Sumar en situar-se amb el 4,6% dels vots (110.175) mentre que la coalició abanderada per Yolanda Díaz ha obtingut el 4.3% (102.831). La diferència entre tots dos és inferior als 8.000 sufragis.

El resultat català és un altre dels motius que expliquen el desastre del 9J per a diverses veus de Sumar, després d'unes recents eleccions autonòmiques en què el seu aliat autonòmic va recollir el 5,82% (més de 181.000 vots), el pitjor resultat des del seu naixement.