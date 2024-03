Sumar qualifica de "justícia patriarcal" que Dani Alves pugui eludir la presó provisional si abona la fiança

MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -

Sumar ha qualificat com un cas de justícia "patriarcal" i "classista" que l'Audiència de Barcelona acordi per al futbolista Dani Alves la possibilitat d'eludir la presó provisional si abona la fiança d'un milió d'euros.

"La justícia és patriarcal i classista. Prou" ha manifestat la formació a través d'un missatge a X, juntament amb l'etiqueta #SeAcabó.

El diputat de Sumar al Congrés i coordinador d'IU a Andalusia, Toni Valero, també ha carregat contra aquesta decisió a través de la mateixa xarxa social. "Si ets ric pots violar i continuar en llibertat. Això és la justícia patriarcal", ha postil·lat.

També el dirigent d'IU, Carlos Sánchez Mato, ha censurat que "si ets ric com Dani Alves, tres magistrats de l'Audiència de Barcelona et poden deslliurar de la presó fins i tot després d'una condemna de més de 4 anys per agredir sexualment una dona".

Aquest matí l'Audiència de Barcelona ha emès una interlocutòria, per majoria i amb vot particular, per acordar la presó provisional del futbolista Dani Alves eludible mitjançant el pagament d'una fiança d'1.000.000 d'euros i, en cas de verificar-se el pagament, acordar la seva llibertat provisional amb la retirada dels dos passaports, l'espanyol i el brasiler.