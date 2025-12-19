Sumar qualifica d'útil la reunió entre Sánchez i Díaz, que va insistir en la gravetat del moment i la crisi de govern

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 des. (EUROPA PRESS) -
Sumar ha destacat que la reunió entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va ser útil i va servir per traslladar-li la "gravetat" de la situació i les propostes per rellançar l'executiu, inclosa la petició de remodelar el govern.
Després de la reunió de líders de la Unió Europea dijous a Brussel·les, Sánchez va revelar que havia tingut una trobada amb Díaz i que no considera deslleial que li reclamés una remodelació del govern pels presumptes casos de corrupció i assetjament sexual que afecten el PSOE.
Sobre aquesta trobada, fonts de Sumar destaquen que la reunió va ser profitosa i que Díaz va traslladar el moment de gravetat que travessa tant la legislatura com el Govern central.
En aquest sentit, va emfatitzar la necessitat de rellançar la legislatura amb una agenda social potent, sobretot en matèria d'habitatgei la conveniència de remodelar l'executiu. Això sí, recalquen que els canvis en el gabinet són una potestat exclusiva del president.
Sumar ha mantingut aquests dies que el PSOE ha de moure fitxa davant la crisi que han generat els escàndols que esquitxen la formació i reiteren, com van expressar dimarts, que l'immobilisme no és una opció.