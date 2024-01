Sumar preveu bolcar-se a preparar les europees després del 18-F i augura un bon equilibri dels partits en la candidatura

MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Sumar planeja bolcar-se en la preparació de la candidatura a les eleccions europees després dels comicis gallecs i estima que es reeditarà un front ampli amb bon encaix dels diferents partits progressistes a les llistes.

Sumar remarca que la prioritat ara mateix són les eleccions gallegues, una cita en la qual es juguen tenir representació al Parlament regional i en la qual aspiren a ser decisius per provocar el canvi polític i desbancar el PP de la Xunta.

Sense descurar tampoc Euskadi, on es va desplegar una taula de negociació amb Podem, IU i Equo per mirar de forjar una candidatura conjunta, fonts de la formació estimen que després dels comicis gallecs serà el moment d'activar intensament negociacions per a les europees, més enllà de les primeres preses de contacte amb els diferents partits.

Sumar ja va exposar que no tenia la intenció de precipitar-se per construir la seva candidatura a les europees, malgrat que Podem ja va avançar al desembre que el 9-J és la seva aposta per rearmar-se amb l'exministra Irene Montero al capdavant, i avançaran en la construcció d'una confluència àmplia d'esquerres adequant-se a les fites que marca l'actual cicle electoral.

Així, a Sumar són optimistes respecte a les perspectives per a aquesta cita electoral, ja que veuen opcions de poder fins i tot millorar els resultats que va obtenir Unides Podem el 2019 i disposar de set escons.

COMBINACIÓ DE LES DUES SENSIBILITATS: ESQUERRA I VERDS

També destaquen que hi haurà un bon acomodament dels partits en les posicions de la candidatura per als partits, on es compta amb les principals formacions de l'actual coalició com En Comú Podem, IU, Més Madrid i Compromís, a més de Verds Equo.

Al seu torn, la idea és donar llibertat als integrants de la llista perquè després s'adscriguin a les dues corrents comunitàries que defineixen l'actual confluència: l'esquerra i els verds. I és que aquesta dualitat està present a Sumar, atès que IU pren de referència el grup The Left mentre que altres com Compromís i Equo es referencien en els verds.

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ja va manifestar aquesta setmana que el seu objectiu és configurar la millor candidatura possible i que cal enviar un missatge al continent que Espanya es mou en clau progressista.

Per tant, aquestes dues sensibilitats polítiques estaran presents en la candidatura. No obstant això, altres fonts de la coalició remarquen que és important deixar clar l'accent esquerrà en la composició de la confluència, un carril que Podem vol acaparar per la campanya del 9-J.

I és que dins Sumar hi ha disparitat de criteris, ja que existeixen veus que estimen que Podem encara està afeblit aquestes eleccions i Montero acumula un fort desgast, mentre que altres sectors reconeixen que l'exministra és un perfil potent i que els liles ja tenen terreny guanyat en aquesta precampanya, atès que fien el seu futur a les europees.

POSICIONS DELS PARTITS

Respecte als terminis per armar la candidatura de Sumar, fonts d'IU van indicar aquesta setmana que esperen que s'accelerin els tempos, ja que primer caldrà consensuar els aspectes programàtics i després la llista.

Mentrestant, la portaveu de Més Madrid al parlament madrileny, Manuela Bergerot, va proclamar ahir (dissabte) en una entrevista amb Europa Press que la seva formació "s'arremangarà" per a aquesta cita electoral i va assegurar que tindran un eurodiputat dins la llista de Sumar. A Compromís no hi ha decisió oficial a l'espera del desenvolupament de les negociacions, si bé hi ha predisposició a anar amb Sumar i tenir un lloc destacat en aquesta candidatura.

En el cas de Verds Equo, la formació ecologista ha celebrat les seves primàries internes per a les eleccions europees que va guanyar el seu coportaveu i exeurodiputat, Florent Marcellesi.

No obstant això, el paper d'altres formacions de la coalició amb la qual van concórrer a les eleccions generals no està definit per a les europees. És el cas per exemple de Més per Mallorca, que decidirà amb llibertat com concorre als comicis comunitaris (el 2019 ho va fer al costat de Compromís).

També Aliança Verda, la formació ecologista que lidera l'exdiputat Juantxo López de Uralde, i que en la seva recent convenció política va manifestar que per a aquest cicle electoral decidiria les seves aliances sense lligams. De fet, en les eleccions gallegues va en coalició amb Podem en una candidatura que competeix amb Sumar.

En el cas de Drago Canarias, la formació que comanda l'exdiputat Alberto Rodríguez, va celebrar la seva assemblea política al desembre i va aprovar per unanimitat explorar noves aliances de cara a les europees. Tant Drago com Aliança Verda s'han mostrat crítics amb Sumar en diverses ocasions.