Sumar planteja per a Podem el lloc 4 a Barcelona, el 5 a Madrid i liderar a Múrcia, Cadis o Navarra

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

L'oferta que Sumar estudia per a Podem per concórrer en coalició planteja reservar a aquesta formació el número 5 en les llistes electorals al Congrés per Madrid, el 4 per Barcelona i el 1 de diverses circumscripcions com Múrcia, Cadis, Navarra, Guipuzcoa i La Palma (Canàries).

Segons indiquen fonts coneixedores de la negociació, aquests són alguns dels llocs que l'equip negociador de Sumar té al cap per al partit morat, cosa que Podem considera insuficient, arran de les paraules aquest matí de la líder del partit, Ione Belarra.

No obstant això, altres fonts indiquen que no està tancat en espera dels termes concrets de l'acord de coalició que els morats han dit que signaran però que volen continuar negociant per reajustar el seu pes dins la coalició.

Al seu torn, tal com ha avançat 'eldiario.es' i assenyalen fonts del procés, en termes de repartiment de recursos econòmics Podem percebria més del 20% dels ingressos de la coalició.

Durant una compareixença a la seu del partit, Belarra ha garantit que la seva formació ha criticat que el partit de Díaz ha deixat clar que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, és un "obstacle insalvable" per a la candidatura àmplia d'esquerres.

També ha alertat que Podem corre el perill de no obtenir representació al Congrés en la pròxima legislatura, per la qual cosa demana un "acord just" i continuar negociant perquè no accepten el veto a la seva 'número dos'.

Sumar ha replicat a la líder de Podem, Ione Belarra, que la presència i la representació del partit morat en la coalició està "àmpliament garantida" i que aquesta tarda la registraran a la Junta Electoral sense dilatar més les negociacions.