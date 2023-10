Sumar planteja amnistiar els independentistes a partir del 2013 i estendre-la als policies de l'1-O

MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar aposta per fixar l'àmbit d'una possible amnistia en l'exoneració de totes les persones vinculades amb infraccions penals o administratives relacionades amb el procés a Catalunya a partir del gener del 2013 i fins l'actualitat. I que també s'estengui als agents amb causes obertes per càrregues policials durant el procés de l'1 d'octubre del 2017, segons ha informat 'El Periódico'.

Aquest mitjà al·ludeix que el document de dictamen sobre l'amnistia, que Sumar presentarà dimarts a Catalunya, fixa que s'apliqui a "totes les accions o omissions d'intencionalitat política vinculades a l'objectiu d'assolir l'autodeterminació de Catalunya tipificades com infraccions penals o administratives que haguessin tingut lloc entre l'1 de gener del 2013 i el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei".

Alhora, es postula que el rang d'una possible llei orgànica tindria en consideració tot acte relacionat amb la "preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del procés participatiu relatiu a la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014, com del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017".

D'altra banda, estableix que la mesura de gràcia es dirigiria a actuacions a la via pública o per qualsevol altre mitjà en defensa d'aquest referèndum o dutes a terme com a protesta contra les decisions governamentals o judicials encaminades a impedir-ne la celebració o a perseguir penalment o administrativament els responsables".

D'aquesta manera, l'àmbit temporal de la proposta seria anàleg a la llei d'amnistia que el 2021 van provar d'impulsar ERC, Junts, la CUP i el PDeCAT al Congrés, que aleshores va ser rebutjada per la Mesa de la cambra baixa amb els vots del PSOE, el PP i Vox després d'un informe dels lletrats que considerava inconstitucional la iniciativa.

Així mateix, la mesura de gràcia abastaria els agents policials processats per actuacions destinades a impedir l'1-O o sobre les protestes contra les decisions, governamentals o judicials, orientades a perseguir penalment o administrativament els responsables del procés i que fossin susceptibles de ser qualificades com a delicte de lesions o contra les garanties constitucionals per part dels funcionaris públics.

Així, quedaria apartada de l'àmbit de l'amnistia qualsevol causa que tingués a veure amb cap acusació o procediment contra els agents que es qualifiqués de tortura.