Sumar passa de l'optimisme a la cautela amb els PGE i assumeix que l'actual clima parlamentari els complica més

Diversos sectors de Sumar refreden l'optimisme amb què a finals d'any encaraven la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) davant de la difícil situació parlamentària actual. Sense renunciar en cap cas a mirar d'aprovar-los, opten per traslladar cautela fins que es recompongui el bloc d'investidura.

Aquesta setmana i abans que es consumés la derrota al Congrés amb el decret òmnibus en alinear-se Junts amb PP i Vox per tombar-lo, fonts del grup parlamentari ja admetien que veien més complicats els pressupostos i que actualment tenien "molts dubtes" que els contactes amb altres grups parlamentaris arribessin a bon port.

Altres fonts de la confluència del soci minoritari reconeixen obertament que actualment és una "quimera" pensar a aprovar els PGE, tot i que emfatitzen que en una legislatura tan volàtil les relacions amb els socis, especialment amb els postconvergents, es poden reconduir en qüestió de setmanes.

També hi ha veus entre els partits aliats de Sumar que, amb l'actual clima, no veuen condicions per poder treure els pressupostos amb el nivell d'intensitat en el xoc entre el Govern central i Junts, que va assestar dimecres passat un fort cop a l'executiu.

MALGRAT LES DIFICULTATS, ELS PGE NO SÓN UNA BATALLA PERDUDA

No obstant això, el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va assegurar divendres que no dona "ni molt menys per mort" l'escenari pressupostari. Al seu torn, la coportaveu dels comuns, Aina Vidal, va dir que els comptes públics no són una "condició 'sine qua non' perquè continuï la legislatura, però sí que és "el més desitjable", tant per al PSOE com per Sumar. "Continuarem treballant perquè existeixin", va afegir.

IU va desgranar també dilluns que el Govern central pot funcionar bé amb pròrroga pressupostària, tot i que va subratllar que no és "l'escenari ideal" i que no es pot donar "per perduda la batalla" per explicar aquest any amb nous PGE.

El coordinador federal de la formació, Antonio Maíllo, va recalcar en el seu últim informe polític que tenir comptes nous és "crucial" i "indispensable", ja que condiciona la "pervivència" de l'executiu i va cridar a lluitar per tenir-los malgrat la "enèsima amenaça" de Junts, que ja va avançar que no els negociaria després de paralitzar-se la demanda de tramitar la seva iniciativa per reclamar una qüestió de confiança al president, Pedro Sánchez.

Aquest estat d'ànim a Sumar contrasta amb el de finals d'any, quan percebia que els pressupostos estaven encarrilats una vegada que es va aconseguir treure endavant la reforma fiscal. A la cúpula de la formació consideren que aquest pacte era molt més complex, en aconseguir unir grups d'esquerra i dreta en una matèria complexa ideològicament com la tributària.

I continuen mantenint que els pressupostos és una norma que a priori permet donar més incentius als socis parlamentaris, atès que permet incloure inversions territorialitzades, per exemple. No obstant això, en el soci minoritari perceben que el PSOE només s'inclinarà per portar-los al Congrés només quan tingui seguretat de disposar de vots suficients.