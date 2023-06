Sumar no veu divergències amb els comuns i defensa una consulta sobre un acord en la taula de diàleg

Tampoc no veu contradiccions dins la candidatura sobre el Sàhara i el Marroc: defensen l'autodeterminació dels sahararuis



MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de campanya de Sumar, Ernest Urtasun, ha assegurat que no hi ha divergències amb els comuns i que la seva proposta programàtica consistirà en una consulta a Catalunya sobre l'acord de la taula de diàleg, amb vista a un nou encaix de la comunitat a Espanya.

També ha subratllat que no hi ha cap contradicció dins la candidatura en relació amb el Sàhara Occidental, en què tots els membres de les llistes defensen el dret d'autodeterminació del col·lectiu saharaui i posen com l'eix de la relació amb el Marroc el respecte als drets humans.

Així ho ha traslladat en una roda de premsa preguntat sobre si hi ha diferències entre En Comú Podem i Sumar en relació amb si l'opció per solucionar el conflicte català és el referèndum d'autodeterminació o una consulta sobre el resultat de la taula de diàleg.

Aquest matí el cap de llista per Barcelona de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha assegurat que no han abandonat "res", en relació amb la necessitat que se celebri un referèndum a Catalunya fruit de la negociació entre el Govern central i la Generalitat.

Segons Vidal, defensen el mateix que Díaz, la necessitat que hi hagi "un nou pacte territorial" conseqüència de la negociació entre el Govern central i la Generalitat, i que aquest acord sigui confirmat pels ciutadans.