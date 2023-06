Sumar mostra la seva disposició a "lluitar fins l'últim minut" per acordar una alcaldia progressista a Barcelona

MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de campanya de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat a "lluitar" fins "l'últim minut" per signar un acord progressista a l'alcaldia de Barcelona, i ha assegurat que "el més raonable" és que les tres forces d'esquerra es posin d'acord.

Així ho ha expressat en unes declaracions als mitjans el també eurodiputat en les quals ha demanat al PSC i ERC que no donin "el comandament" de la majoria al PP i que s'asseguin per negociar "un acord d'esquerres" tal com proposa l'alcaldessa en funcions, Ada Colau.

"No cessarem en l'obstinació fins demà per aconseguir-ho. Si ERC vol donar l'alcaldia al senyor (Xavier) Trias, que expliqui per què dona l'alcaldia a un candidat de dretes havent-hi majoria d'esquerres", ha relatat Urtasun.

Així mateix, ha instat el candidat socialista, Jaume Collboni, a explicar si en comptes de fer un pacte d'esquerres pretén ser alcalde amb els vots del PP. "No hi haurà fórmules amb la dreta amb la nostra participació en l'alcaldia de Barcelona", ha reblat.

ESTATUT DEL BECARI

Preguntat pel rebuig del PSOE a portar al Consell de Ministres l'Estatut del Becari, Urtasun ha afirmat que els qui "no vulguin lluitar contra la precarietat" dels joves a Espanya "hauran d'explicar per què".

Ha defensat que la mesura "està molt treballada" després de 15 mesos de diàleg amb els sindicats i que la patronal també ha participat en tot el procés d'elaboració de l'estatut.

"Tenim un molt bon text i crec que és urgent que aquest país afronti la qüestió de la precarietat dels seus joves", ha afegit Urtasun, que ha recordat que aquesta setmana el Parlament Europeu, en el ple d'Estrasburg, ha votat una resolució en què demana a tots els estats membres que posin fi a la precarietat en les pràctiques dels joves.

REBUIG DE VOX A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Respecte al fet que el número dos de Vox per València en les eleccions autonòmiques, José María Llanos, hagi assegurat aquest divendres que "la violència de gènere no existeix, la violència masclista no existeix", el portaveu de campanya de Sumar ha recordat que totes les administracions estan obligades a lluitar contra la violència de gènere pel Conveni d'Istanbul, subscrit per Espanya.

També ha expressat el compromís de la seva formació d'aplicar la llei espanyola i europea contra la violència de gènere, mentre que ha preguntat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, si comparteix les valoracions "dels seus nous socis".