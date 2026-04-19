Sumar i Junts reclamen en el Congrés facilitar la jubilació anticipada del personal penitenciari de Catalunya

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -
Sumar i Junts han registrat en el Congrés sengles proposicions no de llei per instar al Govern central a facilitar la jubilació anticipada del personal penitenciari de Catalunya per raó de la seva activitat professional mitjançant l'aplicació de coeficients reductors.
La iniciativa de Sumar, per al seu debat a la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions, insta al Govern a "estudiar i valorar" el coeficient reductor per als professionals dels cossos penitenciaris de Catalunya, "valorant les condicions especials d'aquest lloc de treball, corregint la desigualtat actual, a través del nou mecanisme en fase de tramitació sobre l'establiment de coeficients reductors de l'edat de jubilació".
Així, una de les propostes seria reduir en un període equivalent al que resulti d'aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets treballats com a membres del cos de funcionaris de presons, i de computar el període de temps en què resulti reduïda l'edat de jubilació del treballador com cotitzat a l'exclusiu efecte de determinar el percentatge aplicable a la corresponent base reguladora per calcular l'import de la pensió de jubilació.
El grup plurinacional assenyala que el personal del grup de serveis penitenciaris que desenvolupa serveis en l'àmbit de règim interior de la presó és l'encarregat de garantir, el bon ordre i la convivència ordenada del centre penitenciari, així com de dur a terme les actuacions necessàries per assegurar que es presten els serveis penitenciaris precisos per garantir els drets dels interns i exigir-los les seves obligacions, d'acord amb la legislació penitenciària.
El text, recollit per Europa Press, afegeix que, a més d'aquestes funcions, aquest cos també duu a terme tasques de control, execució i col·laboració relacionades amb unitats i serveis d'ús comú de l'establiment, i recalca que per accedir al grup de serveis penitenciaris s'exigeix superar proves físiques i psicotècniques motivades per l'especialitat i singularitat de les tasques encomanades.
També exposa que, durant la seva carrera professional, els seus membres han de mantenir unes condicions idònies per a la prestació del servei penitenciari mitjançant processos de formació, reciclatge i pràctiques professionals.
PERSONAL ENVELLIT I AMB MÉS SINISTRALITAT LABORAL
Segons Sumar, el treball continuat en un mitjà tancat, en contacte directe amb la població reclusa, amb un règim horari que abasta les vint-i-quatre hores del dia en diferents torns i l'enfrontament a situacions de tensió, conflicte, incertesa i risc latent permanent "podrien generar una situació d'estrès físic i psicològic" en aquest personal.
A més, recull que, segons dades sindicals, aquest personal és el col·lectiu que té l'índex d'incidència per accident laboral més alt i que els valors del període analitzat superen amb escreix els valors mitjana de l'economia espanyola i del sector d'administració pública i defensa, arribant a doblegar-los.
La iniciativa també indica que, a Catalunya, la plantilla de personal dels cossos penitenciaris està "molt envellida" i atribueix aquesta situació a diferents circumstàncies, entre elles el traspàs de competències en matèria d'execució penal en 1984, el desplegament del sistema penitenciari català i la suspensió de l'oferta d'ocupació pública i de nous processos selectius després de la crisi econòmica i financera.
A més, la PNL afegeix que les agressions a funcionaris de les presons catalanes van tornar a augmentar en 2025, amb gairebé 700 incidents registrats al llarg de l'any.
TREBALL PER TORNS, NOCTURN I SITUACIONS DE VIOLÈNCIA
Per la seva banda, la proposició no de llei de Junts, també per al seu debat en aquesta mateixa comissió, demana al Congrés que insti al Govern al fet que, sobre la base de la Llei General de la Seguretat Social, iniciï l'expedient administratiu relatiu a la jubilació anticipada de les persones treballadores dels serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya per raó de la seva activitat professional mitjançant l'aplicació de coeficients reductors.
En l'exposició de motius, recollida per Europa Press, subratllen que el personal contractat per la Generalitat pertany al règim general de la Seguretat Social i que l'únic personal de MUFACE existent és el procedent de l'Administració central de l'Estat que va triar romandre en aquest règim i que actualment ja està pràcticament extingit.
La formació independentista sosté que els índexs de baixes i morbiditat estan per sobre de la mitjana, com demostra l'informe del Grup de Treball per a l'estudi de la jubilació anticipada dels cossos penitenciaris" presentat per la Generalitat al Ministeri d'Inclusió en 2023". I que els treballadors penitenciari estan subjectes a treball per torns, nocturn, situacions de violència física i psicològica i que també formen equips d'intervenció amb funcions i equip similar al d'unitats policials.
Igual que Sumar, exposen que la plantilla penitenciària catalana està envellida, ja que més del 50% del personal és més gran de 50 anys i, d'aquest, el 50% té més de 55, mentre que les tasques, el perill i la penúria segueixen sent les mateixes independentment de l'edat. A més, afirma que l'índex d'agressions per part d'interns que sofreixen els treballadors i treballadores penitenciàries catalans és "molt superior" al de la resta d'Espanya i al dels treballadors del sector d'administració pública i defensa.