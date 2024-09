Sumar insta Junts a decidir si està en posicions d'avançar o de bloqueig: "No s'entendria que posessin traves als PGE"

Aina Vidal insta Ábalos a, si li queden valors progressistes, i creu que és així, continuar donant suport al Govern central



MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat que Junts ha de decidir si és una formació que impulsa avanços o està en posicions de "bloqueig". Això sí, ha advertit que no s'entendria que posés traves als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2025.

També ha llançat l'exministre de Transports i actual diputat del Grup Mixt, José Luis Ábalos, que si "realment li queden valors" que el vinculin a l'esquerra, continuarà donant suport al Govern progressista espanyol.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' d'RNE, recollida per Europa Press, i qüestionada sobre si valdria la pena afrontar una negociació pressupostària en cas que es tombés de nou el sostre de despesa, Vidal ha manifestat que "sempre hi ha marge per continuar en la legislatura", si bé disposar de nous PGE és "fonamental" per desplegar noves polítiques necessàries per a la ciutadania.

Això sí, ha advertit que el PSOE de cara a aquest debat s'està mostrant "tímid" i que la posició de Sumar és "molt clara" posant sobre la taula qüestions tan importants com millores en matèria d'accés a l'habitatge o la reducció de la jornada laboral.

MISSATGE A JUNTS: TOMBAR EL SOSTRE DE DESPESA ÉS UN "TRET AL PEU"

Sobre aquest assumpte i en referència a Junts, que ja ha amenaçat amb tornar a rebutjar la senda de dèficit elaborada per l'Executiu central, la dirigent dels Comuns ha advertit que això seria "un tret al peu" per a la formació de Carles Puigdemont, atès que hauria d'explicar per què rebutja que arribin a Catalunya 500 milions més que contemplen per a la comunitat el nou sostre de despesa.

"Vull pensar que tindran temps per reflexionar i per poder pensar precisament els interessos de Catalunya", ha assenyalat Vidal, que ha recalcat que no treure el sostre de despesa no impedeix presentar nous PGE, però sí que en "condiciona" la negociació i que la capacitat de distribuir determinats recursos mitjançant els comptes públics quedaria "alterada".

Amb aquest context, Vidal ha instat Junts a "prendre una decisió" i a "decidir què vol ser": "si una força que aconsegueixi avanços per a Catalunya o una força que els bloquegi", optant per "bombardejar" un sostre de despesa que avança en descentralització i reparteix més fons a les comunitats.

"No s'entendria que posessin traves a un projecte de pressupostos que parla de les comunitats autònomes, específicament de Catalunya, i d'algunes de les qüestions que són més importants per a qualsevol que són habitatge, sanitat o transports", ha insistit.

CONVENÇUDA QUE EL PNB TÉ "SENTIT D'ESTAT"

Pel que fa a si tem que el PNB es pugui despenjar del bloc d'investidura, després de donar suport a la proposició del PP al Congrés que instava a reconèixer Edmundo González com a president de Veneçuela, Vidal ha assenyalat que entén que els jetzale estiguin amoïnats pels resultats electorals a Euskadi davant l'ascens de Bildu, però no té dubte que és un partit amb "sentit d'Estat".

"És conscient que a Euskadi mai no li aniria millor amb un govern de PP amb Vox (...) també sensible en algunes matèries socials", ha aprofundit per destacar, a més, que això li confereix un nivell d'influència que és positiu per al País Basc i el conjunt del país.

NO IMAGINA PODEM FENT QUE LA DRETA ES MOGUI MÉS FÀCIL

Qüestionada sobre si preocupa en la coalició que Ábalos també es desmarqui a partir d'ara a l'hora de votar al Congrés, la portaveu adjunta de Sumar ha dit que l'exdirigent socialista és "evident" que està "pensant en si mateix" i no sap bé quin missatge està llançant ara mateix al PSOE.

"Si realment li queden valors, i estic convençuda que sí, que el vinculin amb el progressisme i l'esquerra i que el facin connectar, al cap i a la fi, amb la situació actual d'una dreta absolutament embogida (...) crec que finalment acabarà sabent el que ha de fer, que és donar suport, no només al govern, sinó a una majoria democràtica i plurinacional", ha resolt.

Respecte a la posició crítica que manté Podem cap a l'Executiu central, Vidal ha assenyalat que tots els partits tenen "legitimitat" de seguir l'estratègia pròpia que considerin, però no imagina els morats facilitant que el bloc conservador es mogui amb "més facilitat". I és que tots són conscients que l'oposició actual està "embogida".