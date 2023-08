Sumar insisteix en que l'amnistia "té encaix constitucional i pot tirar endavant"

MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha sostingut aquest dijous que l'eventual llei d'amnistia que reclamen els independentistes catalans "té encaix constitucional" i constitueix "la via més ràpida" per normalitzar la situació a Catalunya.

En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, Urtasun ha recalcat que "la voluntat política de Sumar és clara" i que els de Yolanda Díaz creuen que l'amnistia "té encaix constitucional i que pot tirar endavant i ara el que cal fer és posar-se a treballar".

Per a això, el partit ha conformat un grup d'experts integrat per 20 juristes que estan treballant en una proposta de la qual no ha volgut donar "més detalls de moment".

Urtasun ha puntualitzat que "no es tracta d'un indult generalitzat" sinó que l'amnistia el que cerca és "superar els efectes penals d'un conflicte polític per retornar-ho a la política i que sigui la política la que pugui gestionar-ho", com ha ocorregut recentment a països com Portugal i França.

Al seu judici, aquesta seria "la via més ràpida i completa" per normalitzar la situació a Catalunya, incidint en que d'ella no es beneficiaria només l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres dirigents condemnats sinó les moltes altres persones que s'enfronten a processos judicials derivats de les conseqüències de l'1-O.

El portaveu de Sumar ha defensat que la via de l'amnistia seria "la manera de resoldre aquesta qüestió més àmplia, que no només afecta a les persones que estan a Bèlgica". Així les coses, no ha volgut comentar si la presidenta de Junts, Laura Borrás, també hauria de beneficiar-se d'aquesta eventual amnistia: "Sobre aquesta qüestió en el passat hem estat suficientment clars".