Sumar insisteix que un acord per a l'amnistia implica la renúncia a la via unilateral

MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu parlamentari d'IU i diputat de Sumar, Enrique Santiago, ha manifestat que un eventual acord per desplegar l'amnistia amb les forces independentistes comporta per si mateix que després ja no tindria lloc la via unilateral.

Així ho ha traslladat en una roda de premsa al Congrés, per presentar la primera proposició de llei del grup Sumar, preguntat per si un pacte sobre l'amnistia als encausats per l'1-O haurà de recollir una renúncia expressa a la via unilateral.

"Sobre la unilateralitat jo crec que en això cal ser clars. La nostra aposta és pel diàleg i per forjar acords i quan es forgen acords hi ha bilateralitat o multilateralitat, evidentment", ha argumentat.

Després, ha matisat que això no vol dir que cada part defensi la seva posició durant la negociació, com pot ser Junts, cosa que veu "lògic i propi d'una democràcia". Però quan arriba l'acord l'escenari ja canvia: "Tothom sap que quan es tanquen acords en aquell moment ja no hi ha unilateralitats, sinó que es passa a la bilateralitat o multilateralitat", remarca.

"Fins que no s'arribi a tancar un acord, doncs òbviament ningú no està obligat al que s'ha acordat. Això és una manera de treballar i de relacionar-se absolutament lògica i creiem que és la direcció en la qual estem treballant", ha conclòs.