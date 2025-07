Sumar impulsa una agència anticorrupció i la retribució del permís parental

Avisen que el dia 9 Sánchez no parlarà en nom del Govern central "si no s'acorden prèviament les mesures a anunciar"

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar impulsarà al Congrés la creació d'una oficina anticorrupció i portarà al Consell de Ministres la retribució del permís parental "per empènyer l'agenda i fer un gir" al Govern central "davant la paràlisi del PSOE", que "continua en xoc" després de l'informe de l'UCO que va assenyalar el seu exnúmero tres Santos Cerdán pel presumpte cobrament de comissions en l'adjudicació d'obra pública.

Fonts de Sumar han detallat que és un esforç per "agafar la iniciativa" a través de les seves competències i de l'acció parlamentària i política amb la finalitat de "garantir que les mesures que es van traslladar en el si del govern es compleixen", actuant per "garantir aquest 'reseteig' en clau social de la legislatura" i per "combatre la corrupció vingui d'on vingui" i per prevenir-la.

"És el primer pas per fer efectiu el 'reseteig' de la legislatura atès que el PSOE continua en xoc. La paràlisi i el maquillatge no són una opció", han assenyalat aquestes mateixes fonts, que insten els socialistes a "començar a assumir la gravetat de l'escenari" i "prendre's seriosament una agenda de govern ambiciosa" en clau de lluita contra la corrupció i d'agenda social.

En concret, Sumar portarà a votació al Congrés com a proposició de llei la creació d'una agència anticorrupció. El partit ha defensat que aquesta és "una de les principals mesures", a més d'una recomanació internacional "sobre la qual el PSOE continua fent com qui sent ploure".

Quant als permisos per naixement i la retribució del permís parental de cures per a gairebé 7 milions de progenitors, Sumar ha lamentat que malgrat ser "una de les principals mesures socials recollides en l'acord de govern", no s'està complint. La seva intenció és garantir que "les famílies tinguin aquesta mesura aprovada" abans que comenci el curs escolar.

"Sumar no es quedarà esperant respostes i per això agafem la iniciativa", han afirmat, per avisar que si en la seva compareixença al Congrés, aquest dimecres 9 de juliol, el PSOE no acorda prèviament les mesures a anunciar, el president espanyol "no parlarà en nom del govern".