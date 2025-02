Sumar garanteix una unitat "sense vetos" i ofereix diàleg a Podemos, però avisa: "Això no és una telenovel·la"

Txema Guijarro subratlla que el lideratge de Díaz és evident tot i que no tingui cap càrrec a la formació que va crear

MADRID, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del grup Sumar al Congrés, Txema Guijarro, ha reivindicat que Sumar apostarà per reeditar una candidatura d'unitat a l'esquerra, sobre la base de programa i "sense vetos a ningú". Per tant, estan disposats a parlar amb Podemos sobre aquest tema però deixant clar que aquest procés "no serà una telenovel·la".

També ha recalcat que el lideratge de la vice-presidenta segona, Yolanda Díaz, és "evident" tot i que no tingui cap càrrec orgànic a la formació. És més, ha proclamat que tindrà un rol "molt rellevant" tant en el present com en el futur, amb independència de com es defineixi el seu paper en la segona assemblea estatal de Sumar.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, Guijarro ha afegit que, igual que va expressar Díaz recentment, Sumar està disposat a tornar a recompondre la unitat electoral de l'esquerra alternativa, inclòs Podemos, i "no posaran cap veto a ningú, ni molt menys".

"PARLAREM AMB TOTS, AMB PODEMOS O AMB EL PAPA DE ROMA"

Així, el també integrant de l'actual Coordinadora general col·legiada de Sumar ha garantit que seuran a parlar amb totes les organitzacions disposades a concórrer en una candidatura de coalició des d'una discussió sobre el programa electoral, ja sigui "amb Podemos o amb el "papa de Roma".

Per tant, ha desgranat que la reconciliació amb Podemos és possible, però ha deixat clar que el procés de buscar aliances amb altres partits no és una "novel·la o una telenovel·la", sinó que es tracta de "política".

"Amb qualsevol agent o actes d'aquest país que vulgui treballar per crear una esquerra alternativa, que sigui capaç d'empènyer les polítiques socials molt més allà del que ho està fent l'actual Govern central, seurem amb ells a debatre el pròxim programa", ha emfatitzat.

És més, Guijarro ha explicat que han posat de manifest la seva voluntat de recuperar una llista única a l'esquerra del PSOE, atès que aquesta anàlisi a favor d'una candidatura d'unitat és compartit amb altres formacions progressistes. És més, ha recordat que altres organitzacions ja han plantejat una postura similar, en al·lusió implícita a IU.

No obstant això, ha aclarit que l'objectiu no és la "unitat per se", sinó una aliança "pràctica" per complir "determinades fites polítiques" de la qual molts progressistes al país són partidaris. "Jo sí que diria que hi ha sintonia, que s'hagi recuperat aquesta idea d'unitat, o s'estigui cridant a aquesta unitat", ha postil·lat.

Preguntat per la posició de Podemos que atribueix la irrupció una altra vegada d'aquest debat sobre la unitat a la possibilitat que el PSOE estigui contemplant comicis anticipats, Guijarro ha replicat que "ningú està pensant" en eleccions anticipades i que no sap en què es basen els morats per inferir aquest escenari, que per Sumar està descartat.

És més, ha garantit que el seu horitzó és que queden dos anys de legislatura per seguir "impulsant mesures" que millorin la vida de la gent. "Aquí ningú tirarà la tovallola", ha sentenciat.