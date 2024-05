Sumar espera que "no siguin els jutges" els qui tinguin l'última paraula sobre l'amnistia

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Sumar a les eleccions europees, Estrella Galán, ha expressat que espera que els jutges no siguin "un cop més" els qui "decideixin quin és el camí a seguir" respecte a la llei d'amnistia que s'aprova aquest dijous al Congrés. A parer seu, "en un país que persegueix la convivència", aquest paper correspon al Congrés en ser "la veu dels ciutadans".

"Esperem que un cop més no siguin els jutges els qui decideixin quin és el camí a seguir, perquè en un país de pau que persegueix la convivència, qui ho ha de determinar és el Congrés, que és on hi ha la veu dels ciutadans", ha sostingut aquest dijous en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, en què també ha reconegut que el paper dels jutges serà "determinant".

En aquest sentit, Galán ha defensat que la mesura de gràcia pactada pel Govern central amb els partits independentistes i que s'aprovarà aquest dijous després de tramitar-se al Congrés i al Senat vol millorar la convivència a Catalunya: "Indubtablement la llei d'amnistia el que persegueix és una millor convivència".

D'altra banda, s'ha tornat a mostrar preocupada pels pactes als quals el PP i el PSOE poden arribar després del 9 de juny a la UE, ja que, en la seva opinió, volen implantar un model d'"austeritat 2.0". "Som en una perillosa cruïlla entre l'Europa de l'austeritat i el retorn a les retallades, de l'odi que també avança indubtablement, o l'Europa del progrés" ha afegit la candidata, que ha posicionat Sumar com "l'única alternativa social".

També ha assegurat que Sumar pretén tenir a Europa el mateix paper de "cor social" que té en el Govern central i ha recalcat el seu compromís per "avançar" en drets i "eixamplar" la democràcia. "Ens juguem una Europa d'avenç o reculada", ha conclòs Galán.