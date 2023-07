Sumar encarrega a Asens la negociació amb Junts per arribar a un acord

MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha demanat al dirigent d'En Comú Podem Jaume Asens que lideri les converses amb Junts per aplanar la reedició d'un nou govern de coalició amb el PSOE, amb el suport de l'anomenat bloc progressista i plurinacional.

Fonts de la coalició han indicat que per al bon èxit de les converses han de "comptar amb els millors", atès que és l'"hora del diàleg", i per això és un "luxe" comptar amb Asens, que en el passat ha demostrat capacitat per a l'acord.

L'elecció d'Asens, que va renunciar a ser cap de llista de Sumar a Catalunya, per comandar les converses no és fortuïta perquè té una bona relació amb l'expresident Carles Puigdemont. L'any passat va defensar per exemple mantenir un diàleg fluït amb el també eurodiputat de Junts.

El 2019 l'advocat de Puigdemont Gonzalo Boye va detallar la participació de Jaume Asens en l'estratègia de fugida de l'expresident català i els seus consellers a Bèlgica a finals d'octubre del 2017, davant la causa oberta contra ell pel procés.

Per tant, aquest dilluns li han demanat que sigui ell qui lideri les converses en nom de Sumar per saber les posicions de sortida de les formacions catalanes i explorar totes les vies d'acord.