Sumar, els Comuns, IU i Més Madrid es mostren disposats a configurar una coalició per a les generals

MADRID 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Moviment Sumar, els Comuns, IU i Més Madrid han mostrat la voluntat de confluir i posar les bases per a una coalició de cara a les eleccions generals en un acte que tindrà lloc el pròxim 21 de febrer a Madrid, segons han indicat a Europa Press fonts coneixedores de la decisió.
Els quatre partits que formen part del govern de coalició per la quota del soci minoritari han acostat posicions aquests mesos i han treballat de manera discreta per mostrar a la ciutadania el primer trimestre del 2026 la intenció de rellançar l'espai a l'esquerra del PSOE.
Només quedava per definir la data exacta per engegar aquest projecte polític i han consensuat que sigui el dia 21, al Círculo de Bellas Artes de Madrid. No obstant això, encara hi ha aspectes per concretar, com quins dirigents parlaran en aquest acte, exposen les mateixes fonts.
A part, subratllen que Sumar, Més Madrid, IU i els Comuns coincideixen que l'espai de l'esquerra alternativa s'ha de basar en paràmetres d'horitzontalitat i cooperació fraterna entre els diferents partits, blindant al seu torn l'autonomia de cada organització.
Fonts de les quatre organitzacions han detallat que el dia 21 es dona el tret de sortida a construir una aliança comuna, compartida i oberta, mitjançant un espai "sòlid i confiable". De fet, la idea és que transcendeixi el pla electoral i activar una mobilització social progressista.
"La nostra voluntat és enfortir l'aliança que ja hem desenvolupat en aquests anys de govern. Aprendre dels errors i potenciar els encerts", apunten els partits, que volen obrir aquest projecte al conjunt de forces polítiques i socials "preocupades pel futur" del país.
És més, exposen que el dia 21 serà "una invitació" a gestar un nou projecte, des de "l'obertura, la generositat, la pluralitat, l'acord i la força compartida". "És el principi, és el primer pas. Anirem molt més allà", sentencien.