Sumar diu que Errejón va reconèixer "fets reprovables" després de la denúncia anònima i expressa consternació

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -

La secretària de Comunicació de Sumar, Elizabeth Duval, ha assegurat que el seu exportaveu parlamentari Íñigo Errejón va reconèixer "fets moralment reprovables" després de la denúncia anònima amb acusacions d'actituds masclistes amb dones i l'advertència de Más Madrid.

Davant d'aquesta confessió, Duval ha reconegut que a Sumar estan "consternats" i ha lamentat que l'exdiputat no compleix amb els "estàndards d'exemplaritat feminista, que se li han d'exigir a qualsevol càrrec polític, a qualsevol càrrec públic, però particularment a un càrrec polític d'esquerres", segons ha defensat en declaracions a la Cadena Ser, recollides per Europa Press.

Tot això després que Más Madrid hagi explicat que va demanar a Errejón que renunciés a l'acta de diputat després de comprovar la versemblança de les denúncies contra ell.

Duval ha enviat un "missatge d'empatia i solidaritat", aclarint que, des que es va conèixer el dimarts la publicació anònima a la xarxa social Instagram, Sumar va començar una investigació i li va demanar explicacions a Errejón, que han desembocat en la seva dimissió.

Segons ha explicat després, l'exdiputat va reconèixer durant la investigació "comportaments masclistes" que, segons ha recordat, "no tenen cabuda" a Sumar ni dins de cap formació política que es consideri feminista. Així, ha dit que no coneix "al detall quins són els fets reconeguts, perquè és una investigació que continua en curs".

Duval ha indicat que li van preguntar per la denúncia anònima a Errejón i "ell va reconèixer uns fets que són moralment reprovables, i que en cap cas compleixen amb l'estàndard d'exemplaritat feminista, que se li ha d'exigir a qualsevol càrrec polític, però particularment a un càrrec d'esquerres".

Preguntada per si Sumar va empènyer a Errejón a la dimissió, Duval ha reiterat que eren "comportaments intolerables" i, vistes les explicacions o els fets que ell reconeixia, no quedava una altra opció".

En aquest sentit, la dirigent de Sumar ha assegurat que ha de prevaler "la veu de les víctimes", que és "el que ha d'escoltar-se". "Ara estem també a l'espera de veure si existeixen més casos i veure també en què es concreten, més enllà del que siguin denúncies anònimes", ha detallat, al mateix temps que ha confirmat que no té constància de cap denúncia en ferma.

Sobre si mai van tenir sospites d'Errejón, Duval ha assenyalat que, "de forma general" en esferes com la política, "pràcticament tots els polítics tenen comportaments masclistes".

POLÍTICA FEMINISTA

La secretària d'Organització de Sumar, Lara Hernández, ha indicat que l'Executiva de Sumar reitera el seu "ferm compromís i aspiració" per construir una societat feminista i "una política feminista des de tots els àmbits".

Aquest compromís "forma part dels nostres principis ideològics, discursius i programàtics", ha recalcat la dirigent de Sumar en declaracions als mitjans des d'Oviedo.

Hernández ha confirmat que, durant la reunió d'urgència de l'Executiva de Sumar, ha estat el mateix Íñigo Errejón el que ha presentat la seva dimissió de "tots els càrrecs en el moviment", com a membre de l'Executiva, portaveu parlamentari i diputat.

Per la seva banda, el diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, ha mostrat el seu suport a l'actriu Elisa Mouliáa, qui ha denunciat en xarxes socials que ha estat "víctima d'assetjament sexual" per part d'Errejón.

"Tot el suport. Temps de justícia i reparació per a totes les víctimes. La més ferma condemna davant de la violència, abús i carència de bons tractes. I la necessitat de transformar totes les estructures de poder i de com actuem els homes", ha publicat en un missatge en X, recollit per Europa Press.