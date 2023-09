Sumar diu que el diàleg amb Junts avança i reitera que la via "unilateral" a Catalunya és "passat"

Critica que el PP continua generant "conflicte" amb el seu acte contra l'amnistia i replica que la ciutadania ja va votar el 23-J



MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha destacat que la negociació amb Junts i la resta d'actors polítics avança i ha proclamat que la via unilateral és el "passat un cop s'escull la via del diàleg" per solucionar el conflicte català.

D'altra banda, no s'ha pronunciat sobre la reclamació de Junts que xifra un deute històric de 450.000 milions d'euros de l'Estat amb Catalunya, tot i que ha apuntat que un dels reptes és abordar amb el conjunt de comunitats un nou model de finançament autonòmic.

En una roda de premsa aquest dilluns, Urtasun ha criticat el míting organitzat pel PP contra un possible acord d'amnistia, que al seu parer revela que la dreta continua en el "soroll" i en el "conflicte" com a estratègia política.

LA CIUTADANIA VA PARLAR EL 23-J

Fins i tot ha apuntat que l'acte va ser un "espectacle estrany" que ja situa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, en l'"oposició" i el seu "fracàs" en l'intent d'investidura d'aquesta setmana, que només fa perdre el temps als espanyols.

Després, ha replicat que el PP se sent "eufòric" per l'assistència al seu míting, però ha subratllat que la ciutadania ja va parlar en les últimes eleccions del 23-J, deixant clar que s'aposta per aprofundir en el diàleg amb Catalunya i per una majoria plurinacional.

Qüestionat sobre si aprecia que les formacions independentistes estan elevant les posicions sobre l'autodeterminació a part de l'amnistia, el portaveu de Sumar ha subratllat que ja han estat "clars" perquè "quan un tria el camí del diàleg i de la negociació, no tria el camí de la unilateralitat".

"Per tant, la unilateralitat forma part del passat, ja no està sobre la taula, ara. Estem en la via del diàleg i de l'acord i estem convençuts que, per aquesta via, hi caminarà tothom", ha desgranat per, no obstant això, remarcar que el diàleg amb Junts i amb resta d'agents cridats a donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, és fluït.

També ha subratllat que volen avançar en la conformació d'un acord de govern i a conformar aquesta majoria plurinacional d'investidura, en insistir que amb el PSOE volen un acord programàtic ambiciós i no estan parlant ara de ministeris ni noms per ostentar-los.

RESPECTE AL QUE DECIDEIXI EL REI SOBRE UNA NOVA RONDA DE CONTACTES

Preguntat sobre qui intervindrà en el debat d'investidura per part de Sumar, Urtasun no ha revelat si Díaz prendrà la paraula o quin nombre de portaveus parlaran, per apuntar que continuen tractant aquesta qüestió dins de la coalició i que previsiblement es donarà a conèixer dimarts.

Sobre si davant l'eventual fracàs de l'intent d'investidura de Feijóo, el rei Felip VI ha de convocar tan aviat com sigui possible una nova ronda de contactes, ha destacat que tindran "respecte institucional" a les decisions del monarca i s'hi "adaptaran".