Sumar diagnostica que el revés de la reducció de jornada activarà una mobilització social que els permetrà rearmar-se

Creuen que la pressió del carrer serà clau per reintentar-ho i que centrar el debat en l'agenda social afavoreix l'esquerra
MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -
Sumar està convençuda que el revés parlamentari amb el projecte de llei de la reducció de jornada servirà, malgrat el cop que suposa, pot servir revulsiu per a l'esquerra i alimentar una mobilització social que empenyi en el futur la seva aprovació i, a l'una, afavoreixi el rearmament de les forces progressistes.
Després de prosperar les esmenes a la totalitat del PP, Vox i Junts dimecres passat al Congrés, el soci minoritari considera que la pressió ciutadana aconseguirà moure Junts a canviar de criteri i acceptar la mesura, quan es reprengui al Congrés.
Des de la cúpula de Sumar i dirigents dels partits aliats han maldat per tancar files amb Díaz. Així, defensen que compta amb el suport social d'abanderar una de les mesures estrella de la legislatura i al·ludeixen al fet que aquest rebuig es converteix en una victòria política, atès que disposen del suport del carrer enfront de la dreta, que ha quedat retratada en la seva negativa a impedir un avenç social.
Així, fonts de la coalició del soci minoritari argumenten que el govern ja és un assoliment moure el debat públic a la parcel·la social, cosa que les seves bases necessiten i on l'esquerra té més a guanyar, atès que la reducció de jornada és un debat que incomoda el PP i el fa estar a la defensiva.
D'aquesta manera, diferents dirigents de l'espai han dirigit el centre de les seves crítiques als populars, als quals dibuixen com una formació antisocial que fa seguidisme de l'estratègia de Vox.
La mateixa Díaz va manifestar durant aquests dies que la postura del PP era una bestreta del que podria patir la classe treballadora si arribés a governar, en la seva aliança amb Vox i altres formacions de dretes.
CALIA SER DURS AMB JUNTS
També defensen el to dur empleat amb Junts durant la seva primera intervenció en el projecte de llei, tot i que després va deixar la mà estesa a la negociació quan torni a portar al Congrés la reducció de jornada, cosa que Sumar ha promès que passarà.
De fet, diversos dirigents del soci minoritari del govern critiquen que Junts s'ha mogut per tacticisme i que ha prevalgut les consideracions polítiques en comptes de les tècniques, atès que en els contactes se'ls ha ofert, segons diverses fonts, mesures de compensació i ajuda a les pimes, que era la preocupació que els postconvergents al·legaven per votar en contra de la reducció de jornada.
No obstant això, altres veus dins de la confluència desgranen que el rebuig de Junts era una cosa que venien venir, atès que no deixa de ser una formació de dreta que té urgències per marcar perfil.
Això sí, descarten que la posició de Junts suposi la pèrdua de majoria parlamentària, lleven rellevància a aquesta derrota en una legislatura on aconsegueixen aprovar mesures com els permisos per cures malgrat els episodis d'inestabilitat, i emfatitzen que no hi ha una alternativa a aquest executiu.
Així, des de Sumar i els seus partits aliats defensen el to dur empleat per Díaz davant de Junts, els quals aconsellen accedir a la represa de la negociació per tirar endavant la pressió social si vol evitar que la pressió social es giri contra ells. De fet, apunten que el partit que lidera Carles Puigdemont aprofiti per rectificar, ja que no és de tolerable que impedeixi una mesura quan se'ls ha plantejat actuacions de suport a les pimes.
A part, a Sumar i diversos dels seus aliats coincideixen a defensar Díaz, la bona gestió dels quals a Treball està provada i no es limita només a la jornada laboral de 37,5 hores, atès que compta amb un full de serveis plagat d'assoliments com la pujada del salari mínim o la reforma laboral.
Aquest dissabte la portaveu del Congrés, Verónica Martínez Barbero, ha defensat que aquesta derrota reforçava la figura de la ministra de Treball, que per ella és el referent de Sumar.
Altres veus en els seus aliats també creuen que ha actuat correctament en propiciar aquest debat i que el seu perfil es pot elevar amb els temes socials després d'haver acumulat mesos de desgast polític, però criden a no barrejar aquesta valoració amb la qüestió de si Díaz serà candidata, cosa que la mateixa vicepresidenta no ha aclarit si optarà a això.
A L'ESPERA DE DEFINIR L'ESTRATÈGIA
Sumar encara no ha concretat quina fórmula concreta escollirà per reprendre el projecte de llei de reducció de jornada i els terminis que maneja, si bé l'endemà que prosperen les esmenes a la totalitat va reaccionar amb una de les potes centrals de la mesura, el registre horari.
Així, el departament que dirigeix Yolanda Díaz va treure dijous a consulta pública el decret per desenvolupar el nou registre de jornada i el dret a la desconnexió dels treballadors.
Per la seva banda, Podem ha expressat per la seva banda que està a favor de la reducció de jornada encara que considera insuficient el plantejament del Ministeri de Treball, però també ha advertit que estarà molt vigilant al fet que no s'introdueixin concessions a Junts que rebaixin més la mesura.