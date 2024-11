Sumar designa oficialment Verónica Martínez Barbero com a nova portaveu

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -

Sumar i els seus partits aliats han oficialitzat la designació de la diputada Verónica Martínez Barbero com a nova portaveu al Congrés, en substitució de l'exparlamentari Íñigo Errejón que va dimitir del càrrec enmig de les denúncies per presumpte assetjament sexual.

L'elecció es va perfilar dimarts després de la reunió de la direcció de grup en ser la candidata de consens entre les formacions coaligades, tot i que l'anunci es va ajornar fins aquest dimecres un cop s'ha concretat la reorganització global de l'organigrama de Sumar al Congrés.

Sumar ha informat que el nomenament de Verónica Martinez Barbero com a nova portaveu ha estat aprovat per unanimitat entre totes les forces que componen el grup parlamentari plurinacional, i ha indicat que assumirà les funcions a partir del 14 de novembre.

També indica que s'ha pactat el "mètode i calendari de treball" d'un espai de coordinació en el qual totes les forces participin "en igualtat de condicions". "Es tracta d'un consens que reforça el treball en el grup parlamentari i el diàleg entre la forces polítiques", aprofundeixen.

Fonts parlamentàries han indicat a Europa Press que encara queden per culminar aspectes de la remodelació completa del grup i que no es tancaran aquest dimecres, tot i que ja s'ha oficialitzat la designació de la nova portaveu parlamentària. Altres fonts de la coalició indiquen que la reestructuració global, amb la terna de portaveus adjunts i de comissió es deixa per a la setmana vinent.

Precisament IU ha demandat una reestructuració integral de l'organigrama al Congrés, cosa que també va defensar per exemple Compromís.