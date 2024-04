Sumar demana reflexionar la composició del Govern basc amb una "majoria d'esquerres" al Parlament

La coalició aconsegueix 1 escó, el de Jon Hernández per Àlaba



BILBAO, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari per Sumar, Alba García, ha demanat obrir una reflexió sobre la composició del futur Govern Basc, ja que, després dels resultats d'aquest diumenge, el Parlament basc té "una majoria d'escons de partits que es denominen d'esquerres", i, per a Sumar, aquest nou Executiu "hauria de ser progressista".

García ha fet aquesta reflexió durant la seva compareixença a l'hotel Hesperia de Bilbao, on Sumar ha seguit el recompte de la jornada electoral i on ha estat envoltada per desenes de simpatitzants, de l'equip de campanya i de la resta de candidats de la formació.

En els seus primers comicis autonòmics a Euskadi, Sumar entra al Parlament Basc amb un escó, l'obtingut a Àlaba per Jon Hernández, que renova així acta a Vitòria-Gasteiz, encara que el que va obtenir en les passades eleccions va ser per Elkarrekin Podem. En total, Sumar ha obtingut, amb el 100% de vots escrutats, 35.092 vots i un 3,34% en termes de percentatge.

En la seva intervenció, i després de felicitar al PNB com a guanyador dels comicis, García ha fet una valoració "positiva" del resultat de Sumar, del que ha dit estar "satisfeta" ja que "eren uns comicis realment molt complicats, molt polaritzats, entre dues opcions gairebé hegemòniques".

Al seu judici, la seva formació ha aconseguit "trencar aquest marc i convèncer una part de la ciutadania del valor i de la utilitat de votar a l'esquerra confederal, a Sumar, en les nostres primeres eleccions al Parlament Basc".

En aquest punt, ha anunciat que, "a partir de demà totes les persones que ens han votat, però també aquelles que han votat altres forces progressistes, poden estar segures que les nostres energies i els nostres esforços estaran destinats a aconseguir que les polítiques a Euskadi donin un gir a l'esquerra i estiguin centrades a millorar la vida de la gent".

Així mateix, ha assegurat que la seva presència al Parlament Basc se centrarà a treballar per solucionar els problemes que han vingut assenyalant en la campanya.

La candidata a lehendakari, que no ha aconseguit entrar al Parlament Basc en no aconseguir escó per Bizkaia, on s'han quedat a uns 600 vots d'obtenir-ho, ha volgut ressaltar que "un cop més, el Parlament Basc compta amb una majoria d'escons de partits que es denominen d'esquerres".

Aquest resultat, ha subratllat, "hauria d'obrir una reflexió sobre la composició del proper Govern Basc que, des del nostre punt de vista, hauria de ser progressista".

Per a García, el resultat obtingut per la seva formació mostra que "Sumar té present però, sobretot, té futur perquè seguirem construint per ser cada vegada més forts a tots els pobles i ciutats d'Euskadi".

Finalment, ha agraït a Yolanda Díaz el seu suport, així com a tots els militants de Sumar i dels partits que han conformat la coalició.