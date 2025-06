Sumar demana que les llotges de Barcelona, Saragossa i Palma siguin patrimoni mundial de la Unesco, com la de València

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrat una iniciativa al Congrés perquè la cambra es pronunciï a favor que les llotges de Barcelona, Saragossa i Palma siguin reconegudes com a patrimoni mundial de la Unesco, com ja ho va ser el 1996 la de València, de manera que aquesta distinció arribi a aquests edificis del gòtic civil de les quatre ciutats de l'antiga Corona d'Aragó.

En la seva proposició no de llei, que es debatrà a la Comissió de Cultura, el grup plurinacional subratlla que aquestes quatre llotges constitueixen un conjunt arquitectònic de gran valor històric, artístic i patrimonial, ja que es tracta "d'edificacions singulars en el context europeu, que reflecteixen la importància del comerç en els segles medievals i moderns dins de la Corona d'Aragó".

Totes aquestes llotges, remarca el text recollit per Europa Press, es van construir seguint el mateix esquema, una sala de planta rectangular sostinguda per columnes, i es van concebre com a espais per a l'intercanvi mercantil i financer, de manera que van contribuir a l'auge econòmic i cultural de les ciutats on es troben.

BÉNS D'INTERÈS CULTURAL EL 1931

Totes quatre van ser declarades béns d'interès cultural (com a monuments nacionals) el 1931, però només la de València té l'honor d'haver estat reconeguda per la Unesco com a patrimoni mundial.

El passat 4 de març es va aprovar per unanimitat a la Comissió d'Educació, Cultura i Esport de les Corts d'Aragó una proposició no de llei amb un text similar i, en la mateixa línia, Sumar demana que s'impulsi la candidatura de les quatre llotges perquè es reconeguin com a patrimoni mundial, amb la finalitat de preservar el seu llegat històric, garantir-ne la protecció i difondre'n la importància internacionalment.

Així, Sumar advoca perquè el Congrés insti el Govern central, si hi ha un acord previ al Consell de Patrimoni Històric, la incorporació de les edificacions de Saragossa, Barcelona i Palma dins de la declaració de la llotja de València, ja inscrita com a patrimoni mundial per la Unesco.

També suggereix que es promoguin estudis i treballs de recerca històrica, arquitectònica i cultural que reforcin la justificació d'aquesta candidatura, valorant les característiques comunes i singulars de cadascuna de les llotges.

I, en tercer lloc, defensa que es fomenti la col·laboració entre les administracions locals i autonòmiques de les ciutats implicades per coordinar estratègies de protecció, difusió i promoció del conjunt de llotges.