Sumar demana a Junts estar "a l'altura" i no bloquejar la reducció de jornada i ofereix bonificacions per a pimes

Aina Vidal es queixa que en el seu grup de vegades es troben "una mica soles" perquè el PSOE no acompanya en les negociacions

La diputada d'En Comú i portaveu adjunta de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha demanat a Junts tenir "una miqueta més d'altura" i defensar al Congrés la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals, per a la qual cosa han ofert bonificacions a les pimes.

Una mesura que ja ha desembarcat al Congrés i de moment compta amb el 'no' dels de Carles Puigdemont, que fins i tot presentaran una esmena de totalitat de devolució al text. En aquest escenari, Vidal considera que hi ha d'haver marge de negociació amb el partit independentista català.

"Qualsevol grup polític que es consideri democràtic probablement el primer que fa quan li arriba a les mans una proposta és veure quin és el suport ciutadà que hi ha. En el cas de la reducció de la jornada hi ha un suport immens i a més molt transversal", ha argumentat la diputada en unes declaracions a 'Parlamento' de RNE, recollides per Europa Press.

Junts ha asseverat que està en contra de la reducció de jornada i ha arribat a deixar anar la idea que rebutjar aquesta mesura no li passarà factura al seu electorat. Aina Vidal ha recomanat al partit "tenir una miqueta més d'altura" i tenir en compte que la reducció de jornada suposa una "millora democràtica" tant per a Espanya com per a Catalunya. "Ens hem guanyat el dret del temps", diu Vidal, que recorda que l'objectiu final és en realitat aconseguir en el futur una jornada de 32 hores setmanals.

La coportaveu d'En Comú ha afegit que amb aquesta mesura es guanyaria en productivitat per a les empreses, ja que hi ha evidències científiques que demostren que als llocs on s'ha aplicat una reducció de jornada s'han registrat resultats econòmics millors i les plantilles han resultat molt més productives.

En concret, ha explicat que la reducció del temps de treball suposa més descans i temps lliure per a les persones empleades, la qual cosa genera menys problemes de caràcter psicològic com l'ansietat i permet a la gent "abordar el seu dia a dia d'una manera molt més tranquil·la".

REUNIONS AMB JUNTS

Partint d'aquesta tesi, el Ministeri de Treball que lidera Yolanda Díaz es reuneix amb Junts i a partir d'aquesta setmana, diu Vidal, el grup parlamentari de Sumar es reunirà també amb els de Carles Puigdemont i amb patronals per mirar d'aconseguir un consens.

Sumar planteja que les pimes puguin accedir a ajuts econòmics perquè puguin contractar una persona nova si han d'aplicar la reducció de jornada sobre les seves plantilles. La idea, diu la diputada, és donar a les pimes "una solució que sigui prou beneficiosa per a totes".

La proposta que Sumar ha posat damunt de la taula és bonificar fins al 100% de la Seguretat Social de la nova persona contractada per haver aplicat la reducció de jornada en l'empresa. "Jo soc optimista i crec que hem de continuar treballant", ha postil·lat Aina Vidal.

CRÍTIQUES ALS SOCIALISTES

A la diputada li han preguntat en la seva entrevista sobre si el seu soci al Govern central, el PSOE, està prou involucrat en la negociació de la reducció de la jornada i Vidal ha respost: "De vegades ens trobem una mica soles".

La portaveu adjunta ha assenyalat que el PSOE ha governat "durant moltíssims anys" i ha introduït "moltíssimes reformes laborals" que han anat en contra dels drets de les persones treballadores. Ha arribat a dir que "no hagués estat imaginable una reforma com la que va fer el PP si el PSOE no hagués obert totes les portes del camp".

A continuació, la diputada catalana ha comentat que en el seu espai polític es troben "una mica soles pressionant cap a mesures tan importants com la reforma laboral o l'increment del salari mínim".

Vidal ha emfatitzat que el que importa és que les mesures d'aquesta mena "s'aprovin". "Per això em són igual les declaracions; no vull introduir elements que puguin ser conflictius entre cap dels agents", ha resolt, rebutjant contribuir al que ha definit com a "xafarderies als bars".