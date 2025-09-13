Sumar defensa que Yolanda Díaz surt reforçada malgrat la derrota de la jornada laboral i les seves crítiques a Junts

Considera que no afecta la negociació dels PGE i espera que els seus aliats entenguin que són necessaris
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicat que la vice-presidenta segona, Yolanda Díaz, surt reforçada com a referent de Sumar malgrat la derrota parlamentària que va suposar que prosperessin les esmenes a la totalitat del PP, Vox i Junts al projecte de llei de reducció de jornada a 37,5 hores.
Així mateix, ha justificat el to dur que va emprar la també ministra de Treball amb l'actitud de la formació que lidera Carles Puigdemont, atès que calia "demostrar a la classe treballadora que els molesta que es jugui amb els seus drets". És més, ha dit que era "imprescindible" visualitzar aquest "empipament".
En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, ha assegurat que no s'han precipitat en impulsar-la perquè tenien el compromís amb la ciutadana de portar el debat al Congrés, aspecte que han complert malgrat que ara els queda aconseguir "portar-lo al Butlletí Oficial de l'Estat" (BOE).
YOLANDA "SEMPRE HA ESTAT EL REFERENT DE SUMAR"
A la pregunta de si el lideratge de Díaz queda tocat per aquest cop al Congrés, ha respost que "en absolut" sinó que passa precisament tot el contrari, perquè ha abanderat un debat que "han guanyat de manera devastadora" al carrer.
"Per mi Yolanda és el referent de Sumar, sempre ho ha estat, i crec que cada vegada que surt a aquest hemicicle a portar una mesura del Ministeri de Treball o a defensar la posició de l'espai, surt reforçada", ha sentenciat.
D'altra banda, ha assegurat que el soci minoritari de l'executiu continuarà apostant per la reducció de jornada i ha promès que tornarà a plantejar-se en aquesta legislatura, perquè és el que vol la gent.
Qüestionada sobre si s'optarà per retornar-la al Congrés mitjançant una iniciativa aprovada pel Consell de Ministres o una proposició de llei del seu grup parlamentari, Martínez Barbero no ha volgut anticipar res a l'espera de definir l'estratègia més adequada per reprendre aquesta mesura.
DISPOSATS A NEGOCIAR AMB JUNTS I FINS I TOT AMB EL PP
També ha subratllat que continuaran negociant amb Junts i fins i tot aspira a fer-ho fins i tot amb el PP, que fins ara s'ha negat a això. "Els continuem allargant la mà", ha declarat.
De fet, ha advertit que "tots dos aquí tenen molt a perdre" si persisteixen en la seva negativa que "ningú entén", en assegurar que tant la societat catalana com la "immensa majoria" de votants del PP secunden treballar 37,5 hores a la setmana. De fet, ha llançat que en l'hemicicle els seus diputats tenien "cara i gestos de derrota" després de la votació.
Qüestionada sobre si s'ha sentit enganyada en aquesta negociació per la formació que lidera Carles Puigdemont, Martínez Barbero ha preferit parlar d'una "manca de voluntat negociadora" que ha "pesat moltíssim", sobretot quan ha asseverat que els van presentar nombroses propostes, però van persistir en la seva actitud de bloqueig.
Quan sí que han pesat altres factors de caràcter polític en la decisió de Junts, Martínez Barbero pot suposar-ho i creu que en una part "molt important" hi ha un contingut de "voluntat política", però ha de ser aquesta formació la que respongui a aquesta pregunta.
ESTAN "CONFORMES" AMB EL PSOE I EL SEU "SUPORT"
Al seu torn, ha destacat que el PSOE ha estat donant suport a l'intent de tramitació del projecte de llei i estan "totalment conformes" amb la posició que ha adoptat el seu soci de govern, per defensar que la reducció de jornada és una mesura impulsada per Sumar i per això Treball ha pres "les regnes" de la negociació "des del primer moment.
També ha rebutjat que aquest cop parlamentari afecti la negociació sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2026, la situació dels quals està com a mínim igual abans que decaigués la reforma laboral.
Així, ha afegit que el PSOE ja coneix les seves propostes des de fa molt temps i que entre socis dialoguen "incessantment" en el si del govern. Per tant, és partidària d'aprovar un projecte de futurs comptes públics en el Consell de Ministres i portar-lo al Congrés i "negociar-lo".
Quant a si li preocupen les postures que puguin tenir Junts, Podem o ERC, que ja han posat exigències de cara a defensar els PGE, a la portaveu de Sumar el que li inquieta és que hi hagi forces polítiques, ja siguin d'esquerres o de dretes, que "no entenguin que són necessaris".
"Em preocupen en general els grups polítics que poden fer alguna cosa en contra dels seus votants i de la gent que és a fora. Aspiro al fet que ens n'estiguem ocupant, en comptes de preocupar-nos, i que aconseguim acords", ha reblat.