Sumar defensa la reunió de Díaz amb Puigdemont per obrir una nova etapa de diàleg

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha defensat aquest dilluns que negocia amb "transparència" per obrir una nova etapa de diàleg i emmarca la reunió de la seva líder, Yolanda Díaz, amb l'expresident Carles Puigdemont com un pas "important", amb vista a construir solucions en clau "social i territorial".

Així ho ha traslladat el portaveu de Sumar i eurodiputat Ernest Urtasun a través de la xarxa social X en relació amb la trobada que Díaz i Puigdemont mantindran aquest migdia a l'Eurocambra.

"És temps d'obrir una nova etapa de diàleg. A Sumar negociem amb transparència i respecte a la ciutadania", ha emfatitzat en relació amb la cita d'aquest dilluns a Brussel·les.

En aquest sentit, la portaveu de la coalició al Congrés, Marta Lois, ha subratllat que Sumar "sempre" ha "apostat pel diàleg, l'acord i la democràcia com la via per solucionar els problemes polítics". "Aquesta legislatura hem d'avançar en l'agenda social i en l'agenda territorial", ha conclòs.

Al seu torn, el líder de Més País i diputat al Congrés, Íñigo Errejón, ha afirmat que estan "orgullosos" d'aquest pas "decidit i responsable" per "obrir la porta a una nova època de solucions". "Que els conflictes polítics tornin a les vies exclusives de la política, el diàleg i la democràcia", ha postil·lat.

Aquest matí l'ala socialista al Govern central s'ha desmarcat de la trobada entre Díaz i Puigdemont, de la qual no van ser informats fins diumenge a última hora.