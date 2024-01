Sumar defensa les esmenes per blindar l'amnistia contra possibles intents de boicot de jutges afins al PP

Rebutja que es catalogui com a terrorisme l'actuació de Tsunami i els CDR i critica el jutge García-Castellón



MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha defensat les esmenes a la llei d'amnistia per excloure el terrorisme només quan hi hagi violacions dels drets humans amb l'objectiu de blindar la llei contra possibles intents del PP de sabotejar-la amb jutges afins, en al·lusió a Manuel García-Castellón.

Així ho ha traslladat en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, el diputat del grup plurinacional i dirigent d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello, per rebutjar que els incidents vinculats als Comitès de Defensa de la República (CDR) i Tsunami Democràtic siguin catalogats com a delictes de terrorisme, atès que a parer seu s'emmarquen clarament en desordres públics.

Pisarello ha desgranat que hi ha un ampli consens transversal al Congrés per tirar endavant la llei d'amnistia i que les esmenes volen evitar maniobres del PP i d'una minoria de la magistratura per boicotar-la.

"El PP no ha dubtat a fer servir jutges afins per intentar-les boicotar. Creiem que del que va passar en el procés es poden dir moltes coses, es pot parlar d'errors polítics, però intentar equiparar el que va passar durant les mobilitzacions al carrer amb terrorisme em sembla que és una enorme falta de respecte a moltíssima gent que sap que a Espanya el terrorisme va ser el d'ETA, els GAL i els GRAPO", ha etzibat.

Així mateix, el també secretari primer de la Mesa del Congrés ha afirmat que tant el PP, que ha blocat la renovació del poder judicial, com d'un sector "minoritari" de la magistratura estan obstinats a "no reconèixer el principi bàsic que els jutges estan sotmesos a l'imperi de la llei". "I si aquí el Congrés aprova una llei amb majories clares (...) els jutges han d'aplicar aquesta llei", ha aprofundit.

No obstant això i després de recalcar que l'àmplia majoria dels magistrats del país són "garantistes", Pisarello detecta indicis per part de plataformes de jutges d'intentar "sabotejar" l'amnistia i, en particular, ha apuntat als "casos preocupants" com el jutge García-Castellón, que ha demostrat una posició sobre l'amnistia que justificaria, des del seu criteri, que fos objecte de recusació.

"Aquests jutges no estan en condicions de garantir l'aplicació de la llei tal com surti (del Congrés), ha insistit el diputat de Sumar per reivindicar que les esmenes a la llei tenen com objecte que no es pugui qualificar de terrorisme els desordres públics. És mes, ha insistit que en el cas de Tsunamic i els CDR no hi va haver intencionalitat de provocar terror i ni van existir vulneracions greus dels drets humans.

Finalment, ha assenyalat que les causes com el cas Kitchen, la "policia patriòtica" del PP, l'operació Catalunya i altres actuacions "aberrants" és una raó més perquè hi hagi una amnistia.