Sumar critica que el PSOE registri la reforma del CGPJ al Congrés sense informar-los

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, ha expressat el malestar del seu grup amb el PSOE per haver pogut accedir al text de la proposició de llei que reformarà la llei del poder judicial un cop registrat, per la qual cosa deixa a l'aire el suport a la iniciativa.

En unes declaracions als mitjans als passadissos de la cambra baixa, ha advertit el PSOE que "això no són maneres" de tractar amb Sumar malgrat que a grans trets el contingut de la proposta, que forma part de l'acord per al desbloqueig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "té sentit" en endurir "les incompatibilitats entre la política i la justícia".

"Però a nosaltres no ens agrada assabentar-nos-en quan les coses estan registrades i no ens agrada que se'ns doni els textos tancats. Així que farem el que fem amb totes les proposicions de llei: l'estudiarem, decidirem la nostra posició i la comunicarem. No és el camí per a la millor relació amb nosaltres donar-nos els textos tancats", ha advertit el portaveu de Sumar.

És més, ha indicat que el PSOE ha d'entendre que "per molts acords que vulgui signar amb el PP", iniciatives clau com aquesta no es poden donar al soci minoritari ja tancades i sense poder-hi fer aportacions. I en aquest sentit han traslladat al PSOE el seu malestar.

A continuació, Errejón ha contraposat que Sumar coneixia la negociació i sabia que aquesta proposició formava part del pacte amb el PP, però ha reafirmat que les formes no els agraden atès que haurien volgut revisar el text abans de registrar-lo.

En aquest sentit, fonts del grup remarquen que el malestar té a veure més amb les formes que amb el contingut i consideren que l'enuig amb el PSOE es reconduirà quan calgui votar la iniciativa.