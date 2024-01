Sumar critica el "joc pervers" de Junts amb l'amnistia en forçar les negociacions "fins l'últim segon"

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha criticat que Junts forci les negociacions sobre la llei d'amnistia "fins l'últim segon" i especuli amb el "joc pervers" de desmarcar-se de l'acord sobre la normativa, si bé confia que al final el "sentit comú prevaldrà" en la votació d'aquest dimarts al Congrés.

Preguntada en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, per la possibilitat que Junts pugui votar en contra del dictamen de la normativa si no s'assumeix el contingut de les esmenes que manté vives en la proposició de llei, Vidal ha manifestat que la formació catalana ha fet pública aquesta posició que en qualsevol cas censura.

"A mi no m'entra al cap i jo crec que hem de ser clars amb la ciutadania i enviar un missatge de tranquil·litat. I també explicar què és bona o mala política. Portar les negociacions fins l'últim minut, no en aquesta ocasió, sinó com una manera habitual de procedir jo crec que això ho podem definir com mala política", ha retret la dirigent d'En Comú Podem.

Des del seu criteri, la posició de Junts de portar les negociacions in extremis el que provoca són "nervis", "ansietat", "inseguretat" i "feblesa". En definitiva, "moltes coses i cap de positiva" i ha instat a canviar de posició i negociant "quan toca i amb el to que toca", no d'aquesta manera en la qual incorre Junts que només pretén generar titulars.

Vidal també ha remarcat que Sumar no està negociant amb Junts perquè ja ho van fer quan tocava, és a dir, quan el text va arribar a la Comissió de Justícia i es van acordar unes esmenes per tenir una norma que s'implementarà de manera ràpida i "eficient". És més, ha desgranat que l'objectiu era aconseguir un text que donés "seguretat" en molts termes, perquè "no hi hagi jutges" que intentin "tombar-la de maneres absolutament boges".