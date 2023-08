Sumar critica Feijóo per anar una investidura que "fracassarà" i insisteix que la "única via" és un Govern progressista

MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha criticat al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per presentar-se a una investidura que "fracassarà" al no comptar amb els suports suficients, per la qual cosa ha reiterat que "l'única via possible" és la formació d'un "govern progressista amb sensibilitat plurinacional" atenent als resultats de les eleccions del 23 de juliol.

Fonts del partit liderat per Yolanda Díaz han acusat el líder del PP per abocar "a tota la ciutadania espanyola" a una investidura que "tothom sap que fracassarà". "Aquesta investidura no anirà dels problemes d'Espanya, sinó sobre els problemes de Feijóo", han lamentat.

Des de Sumar han expressat que Feijóo "va ser derrotat el 23 de juliol" al no aconseguir una majoria absoluta amb Vox i també en la constitució de la Mesa del Congrés, la presidència de la qual va recaure en la socialista Francina Armengol. Així, anticipen que el candidat del PP "tornarà" a ser "derrotat" la setmana que ve en la seva sessió d'investidura.

Sumar ha insistit que seguirà treballant "amb discreció, responsabilitat i al màxim nivell" en "l'única via possible", "un govern progressista i amb sensibilitat plurinacional", i ha reclamat que "es formi el més aviat possible per treballar i per fer més fàcil la vida d'els qui ho tenen més difícil, avançar en igualtat i més drets" i també "per avançar en la modernització i democratització d'Espanya".

El Rei ha decidit proposar el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè se sotmeti al debat d'investidura, després de la ronda de consultes que ha realitzat aquest dilluns i dimarts amb les set formacions del Congrés que han volgut acudir al Palau de la Zarzuela.