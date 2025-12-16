Sumar creu que el canvi de govern s'imposarà si el PSOE "no es vol suïcidar"

MADRID 16 des. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora general de Moviment Sumar, Lara Hernández, s'ha mostrat convençuda que el PSOE acceptarà una remodelació "completa" de l'executiu espanyol, atès que dubta que el PSOE tingui la intenció de "suïcidar-se" o que el president, Pedro Sánchez, es vulgui "immolar".
En unes declaracions a La Sexta, recollides per Europa Press, ha advertit que el seu espai "no ha vingut a escalfar butaques" però tampoc no abandonaran la tasca de defensar l'executiu progressista, amb l'objectiu que el PP i Vox arribin a La Moncloa.
Per tant, s'ha mostrat optimista que el PSOE assumirà que es produeixi amb "caràcter urgent" una remodelació de l'executiu "de manera estructural i completa", i ha especificat que no només demanen un "canvi de cares" o un "mer moviment de butaques" sinó que aspiren a donar un nou rumb i full de ruta al Govern central.
"Jo dubto que el Partit Socialista tingui la més mínima intenció de suïcidar-se i també dubto que Pedro Sánchez tingui la més mínima intenció d'immolar-se. Si és així, que ho expliquin davant el conjunt de la ciutadania", ha comentat després de demanar aquest dimarts una reunió urgent al PSOE per sortir d'aquesta crisi arran dels casos d'assetjament sexual i presumpta corrupció en les seves files socialistes.