Sumar creu que Puigdemont s'excedeix amb la seva interpretació sobre la delegació d'immigració

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar i dirigent dels Comuns, Aina Vidal, creu que el líder de Junts, Carles Puigdemont, s'està "excedint" amb la seva "interpretació interessada" de l'acord entre Junts i el PSOE per a la delegació de les competències en immigració a Catalunya i recorda que aquesta cessió no va destinada al seu partit sinó a la Generalitat.

"Aquestes delegacions no van destinades a Junts, sinó al Parlament de Catalunya i al propi Govern de la Generalitat", ha resumit Vidal preguntada per la voluntat dels de Puigdemont d'incloure el coneixement del català com un requisit per a l'obtenció del permís de residència.

Tot i que la portaveu de Sumar considera que és un acord "positiu" i que porta un "avenç important" per a Catalunya, creu que cal mirar la "lletra negreta" del text per si cal modificar alguns assumptes, ja que, encara que ara Junts no tingui el control de la Generalitat, creu que si governen en un altre moment els "preocuparan moltes qüestions, no només les relatives a la immigració".

"Junts fa molt que competeix amb Aliança Catalana i ens fa vergonya veure com instrumentalitzen els cossos i les vides de les persones migrants d'una manera tan irresponsable", ha incidit alhora que ha alertat que aquestes actituds, a parer seu, "racistes" són "absolutament inacceptables".