Sumar creu que la negociació amb Junts del sostre de despesa acosta els PGE i no contempla una pròrroga pressupostària

MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha assegurat que no se situen en un escenari de pròrroga pressupostària i fins i tot percep que els futurs comptes públics del 2025 poden estar més a prop, arran de la negociació del Govern central amb Junts per aconseguir el seu suport al sostre de despesa.

Així ho ha traslladat als mitjans abans de participar en la reunió del Grup de Coordinació de Sumar, el seu màxim òrgan directiu, aquest dissabte al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

"Nosaltres mai no ens vam situar en l'escenari que no hauria pressupostos", ha postil·lat, i ha afegit que el seu espai sempre va apostar per presentar-los fins i tot quan membres del PSOE ja es van situar aquest any en pròrroga pressupostària per l'avançament de les eleccions a Catalunya.

Urtasun ha proclamat que el "temps els ha donat la raó" sobre les opcions de tenir pressupostos Generals per al 2025 i que ara s'està negociant amb Junts i altres forces parlamentàries per al sostre de dèficit, que és l'avantsala dels comptes públics.

"Nosaltres mai no hi vam renunciar i, efectivament, aquests pressupostos són necessaris perquè l'agenda social necessita aquests pressupostos. Continuarem pressionant", ha resolt el també ministre de Cultura.

Urtasun també ha incidit que una de les prioritats polítiques també és aconseguir elevar la remuneració dels permisos per cures, sobretot després que la Unió Europea ha advertit a Espanya en aquesta matèria.

L'ACORD DE FINANÇAMENT A CATALUNYA ÉS ESCALONAT

Sobre finançament autonòmic, el portaveu de Sumar ha defensat que Catalunya ha de tenir un model de finançament singular, atès que gestiona més competències que altres territoris i així ho pauta el seu Estatut d'autonomia. I això, ha precisat després, "va de la mà" d'una reforma que millori el conjunt del sistema i corregeixi la infrafinanción d'autonomies com la Comunitat Valenciana.

Qüestionat sobre les paraules de la vicepresidenta i titular d'Hisenda, María Jesús Montero, que va limitar la cessió de tributs a Catalunya a l'IRPF, Urtasun ha afegit que l'acord sobre el finançament català s'havia d'anar desplegant de "manera escalonada" i que és clau desplegar, en paral·lel, una reforma fiscal que eviti que regions com Madrid "regalin diners als rics" mentre buiden de recursos el sistema.