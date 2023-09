Sumar creu que hi ha avanços en el diàleg per l'amnistia i que el PSOE està parlant amb Junts i ERC

Considera que les veus crítiques contra aquesta mesura en les files socialistes no són representatives



MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, ha indicat que percep avanços en la tasca de diàleg sobre una possible amnistia, deixant clar que aquest procés no està tancat, i creu que el PSOE està actuant amb responsabilitat i parla amb "tothom", en referència a ERC i Junts.

"Entenc que la responsabilitat de qualsevol força política que vulgui en aquest cas revalidar un govern, un govern de coalició, ha de parlar amb totes les forces", ha desgranat per apuntar també que les veus crítiques contra aquesta mesura en les files socialistes no són representatives de l'actual espectre progressista.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' d'RNE, recollida per Europa Press, ha destacat que Sumar té clar "des del minut zero" que el mandat de les urnes va ser el de "dialogar, parlar i buscar acords tan amplis com sigui possible" amb una majoria plurinacional que permeti revalidar un executiu progressista. I això implica dialogar amb formacions com Junts.

Respecte a si aprecia que al PSOE li costa reconèixer que s'està dialogant amb Junts, Lois ha indicat que aquesta pregunta s'ha de traslladar als socialistes i que, en qualsevol cas, les veus en el PSOE que han sortit a criticar l'amnistia "no són representatives" de l'"Espanya progressista".

"Crec que tenen diferències internes que ells mateixos hauran de parlar i posar sobre la taula, però estic convençuda que el PSOE està parlant i també que la voluntat és construir un Govern central progressista", ha apuntat.

ELS ESPANYOLS ENTENDRAN UNA LLEI D'AMNISTIA

Sobre les paraules del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que al·ludia al fet que l'amnistia ja estava acordada, la portaveu parlamentària ha remarcat que Sumar està fent la seva feina i han encarregat un dictamen a un grup d'experts juristes, convençuda que aquesta figura té encaix constitucional, i que donaran a conèixer aviat. En conseqüència, ha assenyalat que és un procés en el qual s'"està avançant molt amb diàleg", però que no està tancat.

Sobre si pensa que la base social progressista comprendrà una normativa sobre l'amnistia, Lois ha respost que sí que s'entendrà per part dels espanyols i ha al·ludit que, com va passar amb els indults a dirigents independentistes, al principi pot suscitar certa "polèmica" o "recels", però el que és rellevant són els efectes positius que tindrà per la convivència.

I és que per Sumar és fonamental tornar aquest conflicte a l'àmbit polític, és a dir, "desjudicialitzar la política" com a manera de "restablir ponts" amb Catalunya, alhora que no cal fixar-se amb l'amnistia en els alts càrrecs, sinó en les persones de la societat civil que tenen causes pendent pel procés.

També Lois ha reiterat que l'intent d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, està condemnat al fracàs i l'adequat hauria estat que retirés la seva candidatura, atès que aquestes últimes setmanes s'ha dedicat a fer "oposició" i a "voler deslegitimar" un futur Govern central progressista abans que vegi la llum.

CAL TREBALLAR RÀPID PER PACTAR GOVERN CENTRAL QUAN FRACASSI FEIJÓO

Preguntada sobre si pensa que el rei Felip VI es va equivocar en proposar-lo com a aspirant a la investidura, la portaveu de Sumar n'ha responsabilitzat Feijóo, atès que en audiència amb el monarca es va presentar amb una "voluntat suposadament" de recaptar els suports i va sol·licitar aquesta candidatura.

No obstant això, la realitat ha evidenciat que no era possible perquè el 23-J va triar anar de la mà de l'"extrema dreta de Vox" quan la majoria progressista al Congrés "està en un altre lloc".

Per tant, ha destacat que quan fracassi l'intent de Feijóo, Sumar vol fer passos amb celeritat per "negociar i aprovar" un nou Executiu central de coalició.

Respecte a si intervindrà la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el debat al Congrés per a la investidura de Feijóo o si tenen clar quins càrrecs del grup plurinacional prendran la paraula, Lois ha indicat que encara no està decidit.

REIVINDICA LA SEVA TRAJECTÒRIA POLÍTICA DESPRÉS DE LES CRÍTIQUES DE BELARRA

Al seu torn, ha indicat que no la va molestar que la líder de Podem, Ione Belarra, assenyalés la seva "falta d'experiència" per exercir de portaveu de Sumar al Congrés i que en respecta l'opinió, si bé ha desgranat que té una trajectòria en política de vuit anys en l'esfera municipal, tant en tasques de govern com a l'oposició. De fet, ha remarcat que "no és obligatori" tenir experiència al Congrés per exercir de portaveu del grup.

Quant a si és lògic donar les portaveus adjuntes de Sumar a representants d'En Comú Podem, Compromís o la Xunta en lloc de formacions estatals com Podem i IU, Lois ha repetit que el criteri que va prevaler per a aquests nomenaments és el territorial, de cara a ressaltar el caràcter plurinacional del grup.

No obstant això, ha desgranat que totes les forces polítiques presents a Sumar, també Podem i IU, tindran la seva "visibilitat" dins del grup parlamentari i n'és una prova que aquests dies han estat parlant dels perfils i rols per ocupar les portaveus de les futures comissions parlamentàries.