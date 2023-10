Sumar confirma que Sánchez i Díaz han parlat d'"amnistia" i que hi ha acord

MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat de Drets Socials en funcions, Nacho Álvarez, ha assegurat aquest dimecres, després de la reunió entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i el del PSOE, Pedro Sánchez, que en aquesta trobada s'ha parlat sobre l'"amnistia" i que, en aquest moment, mantenen "diferències importants" sobre l'impuls dels avenços en materia social i laboral que exigeixen els de Díaz per reeditar el govern de coalició.

"Hem anat parlant amb el Partit Socialista en aquesta i en totes les reunions del conjunt de l'agenda", ha admès Álvarez, a la pregunta expressa de si l'amnistia s'havia tractat en l'entrevista d'aquest dimecres.

En unes declaracions al Congrés, Álvarez ha recalcat que Sumar no contempla cap altre escenari que l'acord amb el PSOE, però ha incidit que no val "qualsevol govern" sinó que cal ser "ambiciosos" i avançar encara més en drets socials i laborals.

Álvarez ha admès que en aquesta cita, com en totes les converses amb el PSOE, s'ha parlat de l'amnistia però ha remarcat que a banda d'un acord en matèria territorial, per segellar un nou pacte de govern amb el PSOE també cal avançar per la via dels drets socials i laborals.