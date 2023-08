Sumar confirma contactes amb Junts per a una Taula del Congrés "progressista" presidida per PSOE

MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, ha confirmat aquest dilluns que estan havent contactes amb Junts per aconseguir que es configuri una Mesa del Congrés de majoria progressista que, en la seva opinió, hauria d'estar presidida pel PSOE.

Als passadissos de la cambra baixa ha subratllat que aquestes negociacions s'estan duent a terme de forma "discreta" perquè considera que els acords són més factibles en "converses a porta tancada i de confiança mútua", evitant globus sonda.

En una compareixença davant els mitjans, Marta Lois ha recalcat que els ciutadans ja van votar el 23 de juliol i no va ser per conformar una majoria de PP i Vox, sinó progressista i ara toca que els representants polítics "facin el seu treball" i aconsegueixin acords en aquesta línia.

Segons ha explicat, "des del minut zero" Sumar es va posar a la feina i estan parlant amb tots els grups polítics, també amb Junts, per a aquest primer objectiu de triar el dia 17 "una Mesa que representi el que la gent ha votat", que és la majoria progressista.

I, enfront dels qui proposen cedir la Presidència al PNB o una altra minoria, Marta Lois ha remarcat que aquest lloc ha de correspondre a la primera força progressista, en aquest cas el PSOE.

EVITAR EL SOROLL INNECESSARI

La diputada electa gallega ha mostrat la seva preocupació pel fet que hi hagi grups que prefereixin "mantenir un cert soroll innecessari" i que això dificulti l'objectiu d'afermar la majoria progressista.

Encara que és conscient de la "complexitat" d'aquestes negociacions, també és partidària de no perdre el temps perquè Espanya no es pot permetre "més setmanes d'anades i vingudes" i ha de comptar el més aviat possible amb un Govern central progressista. Això sí, descarta una investidura aquest mes d'agost.