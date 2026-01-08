Sumar celebra l'acord entre ERC i el Govern central sobre finançament i defensa que s'avança cap a un model "just"

Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Moviment Sumar ha celebrat aquest dijous l'acord entre el Govern central i ERC en matèria de finançament a Catalunya i que reconeix el principi d'ordinalitat, en considerar que així s'avança cap a un nou model "just i equitatiu".
Així s'ha pronunciat la formació mitjançant un missatge a Bluesky, després que el president d'ERC, Oriol Junqueras, hagi avançat un pacte després de reunir-se amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, que suposarà 4.700 milions més per a Catalunya.
"És una bona notícia que es continuï avançant en un model de finançament just i equitatiu. Finançar bé les comunitats és finançar els nostres serveis públics", ha defensat Moviment Sumar, que aposta així per incrementar els recursos per a totes les autonomies.
Els detalls del pacte, que se centra en el finançament de Catalunya, però no en la capacitat de recaptació, els donarà la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Junqueras s'ha congratulat del pacte incidint que "tothom hi guanya", especialment la ciutadania catalana, ja que permetrà a la Generalitat augmentar un 12% la seva capacitat pressupostària.