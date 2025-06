Sumar busca una drecera al Congrés per eliminar delictes d'injúries al rei, ultratge a la bandera i ofenses religioses

També ERC vol acabar amb els delictes contra la Corona i el PSOE advoca per suprimir el càstig penal a les ofenses religioses

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

Sumar vol aprofitar la nova llei d'accés a la carrera judicial, actualment en tramitació d'urgència al Congrés, per intentar eliminar els anomenats delictes d'opinió recollits al Codi Penal, com els d'injúries a la Corona, l'ultratge a la bandera i altres símbols nacionals, i les ofenses a sentiments religiosos.

I el grup plurinacional no està sol en alguna d'aquestes pretensions, atès que ERC també advoca per posar fi als delictes contra la Corona, i fins i tot el PSOE té una iniciativa presentada per eliminar el càstig a les ofenses religioses.

A principis d'aquesta legislatura, Sumar ja va portar al ple del Congrés una proposició de llei específica per posar fi als delictes d'opinió i eliminar les penes de presó per fer prevaler la llibertat d'expressió. La iniciativa es va prendre en consideració el desembre del 2023, però des de llavors està hibernant en un calaix amb desenes d'ampliacions del termini de presentació d'esmenes.

XOQUEN AMB LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

Per això ara Sumar ha decidit explorar una drecera, que és aprofitar una llei orgànica en tramitació per afegir la seva reforma com a esmena. Així ho ha fet amb la llei de l'accés a la carrera judicial i fiscal, contra la qual ha presentat una esmena, a la qual ha tingut accés Europa Press, per incloure una disposició addicional que suprimeixi sis articles del Codi Penal i en modifiqui tres més en entendre que "xoquen frontalment amb la llibertat d'expressió o tenen un difícil encaix en un sistema democràtic".

En concret, vol acabar amb els delictes de calúmnies o injúries al rei i la seva família, que comporta fins a dos anys de presó, així com amb altres delictes relatius a danys al prestigi dels membres de la família reial.

També advoca per suprimir les calúmnies o injúries als membres del Govern central, del Consell General del Poder Judicial i dels principals òrgans de justícia, i dels exèrcits, així com les ofenses públiques als sentiments dels membres d'una confessió religiosa per escrit o mitjançant qualsevol mena de document.

Sumar pretén suprimir també els delictes d'ofenses o ultratges als símbols nacionals i de les comunitats autònomes, que actualment té penes de multa de fins a dotze mesos.

ENALTIMENT DEL TERRORISME

En la seva esmena parla també de suprimir l'article 578 que regula el delicte d'enaltiment del terrorisme o la realització d'actes que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars, que es castiga amb fins a tres anys de presó, amb possibilitat d'agreujants.

Així mateix, Sumar aprofita per afegir el racisme com a agreujant, castigar la identificació policial de persones per la seva filiació política i per inhabilitar a les autoritats que impedeixin l'exercici de la llibertat d'expressió.

Perquè Sumar aconsegueixi incorporar la seva esmena a la llei impulsada pel ministre Félix Bolaños necessitarà el suport d'altres grups i, en algunes de les seves reivindicacions, no està sol. Així, en la mateixa llei ERC ha presentat una altra esmena per suprimir l'article relatiu als delictes d'injúries a la Corona.

Per la seva banda, el PSOE va registrar el passat mes de gener una proposició de llei per limitar l'acció popular en la justícia i va incloure alguns articles per acabar amb els delictes d'ofenses religioses, que aquests dies havien protagonitzat els informatius perquè una associació va denunciar a la presentadora Lalachus per mostrar una estampa amb la 'vaquilla' del Grand Prix en les campanades de nit de Cap d'Any.

Aquesta iniciativa socialista està pendent de debatre's al ple del Congrés per al seu primer examen parlamentari, però ara podria accelerar-se si es pacta una transaccional i s'incorpora en la llei de la carrera judicial.